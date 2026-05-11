Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Β'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) καλεί τους στρατεύσιμους με την Β'/ΕΣΣΟ 2026 να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς.

Ειδικότερα καλούνται:

α. Από 2 μέχρι 5 Ιουνίου 2026:

1) Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2028 (έτος γέννησης 2007) που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Νομών Αργολίδας, Αρκαδίας, Αττικής (μόνο των Δήμων αρμοδιότητας της ΣΥ Πειραιά), Αχαΐας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης (με επώνυμο που αρχίζει από Μ έως και Ω), Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Λακωνίας, Λασιθίου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Σάμου, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

2) Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2003 έως και 2028 (έτη γέννησης 1982 έως και 2007) από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2025 μέχρι 31η Ιανουαρίου 2026.

β. Από 25 μέχρι 29 Μαΐου, οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1α της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1η Φεβρουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 2026.

Οι καλούμενοι κατά την κατάταξή τους να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε:

α. Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας,

β. Το Σημείωμα Κατάταξης,

γ. Το Ατομικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους,

δ. Αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ),

ε. Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),

στ. Ακτινογραφία θώρακα, που εφοδιάζονται δωρεάν, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης, συνοδευόμενη από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

ζ. Αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορoνοϊού COVID-19, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, πριν από την ημέρα κατάταξής τους. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

η. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) με φ/α της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου τον στρατεύσιμο και

θ. Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει η ομάδα αίματός τους.

Οι υπόχρεοι προς κατάταξη, που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και παρακολουθούνται για τουλάχιστον 6 μήνες, έχουν τη δυνατότητα:

α. Να εξετάζονται στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς, με ραντεβού στα αντίστοιχα με την πάθησή τους εξωτερικά ιατρεία, για τη λήψη ιατρικής γνωμάτευσης, πριν από την κατάταξή τους. Κατά την προσέλευσή τους στα εξωτερικά ιατρεία των Στρατιωτικών Νοσοκομείων να επιδεικνύουν το σημείωμα κατάταξής τους και να προσκομίζουν τον πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής τους. Εν συνεχεία θα τους επιδίδεται ιατρική γνωμάτευση από το στρατιωτικό ιατρό του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, την οποία θα προσκομίζουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), προκειμένου να εξεταστούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια.

β. Εφόσον δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να εξεταστούν σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, να προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση της πάθησής τους από τους θεράποντες ιατρούς κρατικών και μόνο νοσοκομείων. Η γνωμάτευση αυτή πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί συστηματικά τον εν λόγω ασθενή για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και τηρεί πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής του. Στην περίπτωση αυτή οι υπόχρεοι προς κατάταξη να προσκομίζουν την ως άνω γνωμάτευση στην ιατρική υπηρεσία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ).

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), τις ακριβείς ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται για κατάταξη, παρέχονται από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στο διαδικτυακό τόπο «www.stratologia.gr», μέσω του οποίου οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να εκτυπώσουν το Σημείωμα Κατάταξης.