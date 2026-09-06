Ασπίδα Αχιλλέα: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού χρήση λογισμικού

Η πρόσφατη συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ περιλαμβάνει μια πολυεπίπεδη αντιαεροπορική άμυνα με αναχαιτιστικά χαμηλής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, με τη συμμετοχή των συστημάτων Spyder, Barak MX και David's Sling

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Ασπίδα Αχιλλέα: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού χρήση λογισμικού
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  • Η συνεργασία Ισραήλ-Ελλάδας για το σύστημα αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα» περιλαμβάνει μεταφορά τεχνογνωσίας και κοινή χρήση λογισμικού και τεχνολογίας.
  • Η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει ενεργά στη συμπαραγωγή με ποσοστό τουλάχιστον 25%, αντιστοιχώντας σε περίπου 750 εκατ. ευρώ.
  • Το πολυεπίπεδο σύστημα περιλαμβάνει τα οπλικά συστήματα Spyder, Barak MX και David's Sling για πλήρη κάλυψη νησιών και ηπειρωτικής χώρας.
  • Θα δημιουργηθεί παραγωγική βάση στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές και θα χρησιμοποιηθούν ραντάρ της ισραηλινής εταιρείας ELTA.
  • Προβλέπεται εκπαίδευση Ελλήνων στρατιωτικών στο Ισραήλ και, αν χρειαστεί, στην Ελλάδα, ενώ η συμφωνία βασίζεται σε σχεδόν τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων.
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Το Ισραήλ, λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την ισραηλινή πλευρά, διαβεβαιώνει ότι η συνεργασία με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις για το σύστημα πολυεπίπεδης αεράμυνας, «Ασπίδα του Αχιλλέα» συνολικού προϋπολογισμού 3,035 δισ. ευρώ περιλαμβάνει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς ελληνικές εταιρείες θα έχουν ενεργό ρόλο στη συμπαραγωγή των οπλικών συστημάτων.

Άλλωστε όπως είχε σημειώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ουσιαστική μεταφορά τεχνογνωσίας και παραγωγής στο ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα, καθώς και στην πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων αυτών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της «Καθημερινής», ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, Μοσέ Πατέλ, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, επιβεβαιώνοντας ότι «προβλέπεται εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή περίπου 25%, ενώ ήδη ισραηλινές βιομηχανίες συνεργάζονται με υποψήφιες ελληνικές εταιρείες για την ανάπτυξη και συμπαραγωγή εξαρτημάτων».

Σημειώνεται ότι η συμφωνία, όπως ανακοινώθηκε κατά την υπογραφή της 31ης Αυγούστου 2026, προβλέπει ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες με ποσοστό συμμετοχής που υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα 750 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.

Ο κ. Πατέλ, αναφέρθηκε και στα ισραηλινά συστήματα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, τους μήνες των διαπραγματεύσεων και τον σχεδιασμό της νέας αντιπυραυλικής «ασπίδας» που θα στηθεί στην Ελλάδα.

Η πρόσφατη συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ, όπως σημείωσε, περιλαμβάνει μια πολυεπίπεδη αντιαεροπορική άμυνα με αναχαιτιστικά χαμηλής, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, με τη συμμετοχή των συστημάτων Spyder, Barak MX και David's Sling.

Στο πλαίσιο αυτό, έκανε λόγο για δυνατότητες πολλαπλών επιπέδων.

Όπως εξήγησε, «στο κατώτερο επίπεδο, έχουμε το οπλικό σύστημα Spyder, το οποίο προορίζεται να αναπτυχθεί στα νησιά που βρίσκονται λίγο πιο μακριά από την ηπειρωτική χώρα. Στη συνέχεια, έχουμε τα συστήματα Barak MX, τα οποία καλύπτουν περισσότερα νησιά που βρίσκονται πιο κοντά στην ηπειρωτική χώρα. Και τρίτον, το David's Sling, το οποίο έχει ευρύτερη εμβέλεια και καλύπτει την ηπειρωτική χώρα καθώς και κάποια ακόμη νησιά γύρω από αυτήν».

Τα συστήματα αυτά θα προσφέρουν στην Ελλάδα, όπως τόνισε, πλήρη κάλυψη.

«Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης ραντάρ που κατασκευάζονται και αναπτύσσονται από την εταιρεία ELTA στο Ισραήλ, τα οποία θα αποτελούν μέρος της ικανότητας ανίχνευσης στόχων της αντιπυραυλικής άμυνας, καθώς και ένα σύστημα διοίκησης και ελέγχου που ουσιαστικά θα ελέγχει όλα τα συστήματα και όλα τα ραντάρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο κατά πόσο αποτελεσματικό αποδείχθηκε το πολυεπίπεδο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, σημείωσε ότι πολλά από τα διδάγματα που αντλήθηκαν έχουν ενσωματωθεί στα συστήματα, καθιστώντας σαφές ότι η ελληνική κυβέρνηση θα είναι σε θέση να παραλάβει συστήματα σε πολύ ώριμο στάδιο ενώ ως προς τις επιχειρησιακές ικανότητες υπογράμμισε ότι το ποσοστό επιτυχίας είναι υψηλό.

Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, όπως ανέφερε, η σχετική συμφωνία αποτελεί αποτέλεσμα σχεδόν τεσσάρων ετών προετοιμασίας και επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Έλληνες αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας και του τμήματος σχεδιασμού, όπως είπε, επισκέφθηκαν πολλές φορές το Ισραήλ, ενώ αντίστοιχα ισραηλινές αντιπροσωπείες επισκέφθηκαν την Αθήνα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον σχεδιασμό της τοποθέτησης των ραντάρ, με βάση το ανάγλυφο κάθε περιοχής, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή κάλυψη και προστασία.

Τέλος, επιβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο της σύμβασης προβλέπεται και εκπαίδευση Ελλήνων στρατιωτικών στο Ισραήλ, καθώς και δυνατότητα πραγματοποίησης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εφόσον απαιτηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ

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