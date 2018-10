Εκτός ορίων το «δεξί χέρι» του Ερντογάν: «Έλληνες, θα σας καταστρέψουμε μέσα σε 3 - 4 ώρες»

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, αναρτώντας σχετικά αποσπάσματα της συνέντευξης του Μπουλούτ στο κανάλι TRT, ο εκπρόσωπος του «σουλτάνου» επιτέθηκε εκ νέου με αήθεις χαρακτηρισμούς εναντίον της χώρας μας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα θα καταστραφεί μέσα σε τρεις έως τέσσερις ώρες, αν διεξαγάγει πόλεμο εναντίον της Τουρκίας».

#Greece will totally end up in a catastrophe within three to four hours if it wages a war against #Turkey, claims Turkish president chief aide Yigit Bulut who says Greek was provoked by major powers to attack on Turkey, citing frigate intercept incident in Mediterranean. pic.twitter.com/Q6NZlJngDA