Το Γυμνάσιο - Λύκειο «Ώθηση» μας… μεταφέρει την Παρασκευή στις ΗΠΑ με το USA Festival

Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι η γνωριμία των επισκεπτών με τα ήθη και τα έθιμα της Αμερικής καθώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης.

Μια γιορτή λήξης του σχολικού έτους με ιστορικές και μουσικές διαδρομές, εικαστικές εκθέσεις, εργαστήρια, American cakes, burger house, wines & cocktails, ζωντανή μουσική και δρώμενα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Σχολείου, την Παρασκευή 7 Ιουνίου, από τις 18:00 έως τις 23:30.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (Make a wish).

Είσοδος ελεύθερη

Αναλυτικά:

Δρώμενα

19:30 Chicago blues night by Blues Cargo

20:30 Hip Pop Performances by

– Ballare (ομάδα hip hop)

– Dancesport feeling

21:00 Lindy hop show & Lindy hop workshop

O αυθεντικός χορός swing του ‘30 και ‘40 by Lindy hop Athens

22:00 Chicago blues night by Blues Cargo

Afrodelik music trip among Native American, Jazz, Rock, Hip Hop & more

Γεύσεις

Bar | Cocktails & Wines

Boiler Maker| Burgers

American cakes and pies

Ice cream corner

Street food: Popcorn & hotdog

Εκθέσεις

Ιστορικές-Μουσικές Διαδρομές

Επιστήμη και επιστήμονες της Αμερικής, 20ος αι.

Αφίσες των μαθητών μας, εμπνευσμένες από τις ΗΠΑ

Εικαστικές Εκθέσεις, Ιστορικό Σπουδαστήριο

Εκθέσεις ζωγραφικής από τους μαθητές μας, εμπνευσμένες από τους Αμερικανούς ζωγράφους Keith Haring, Georgia O’Keeffe, Norman Rockwell & Andy Warhol

Εργαστήρια

18:00 – 19:30 Κατασκευάζω με τα χρώματα της Αμερικής, από τον Παιδικό Σταθμό-Νηπιαγωγείο DANDOLINA, 4-12 ετών

18:00 – 20:00 “Hands in USA”. Bilingual hands-on workshop, από τον Χώρο Τέχνης & Πολιτισμού POW WOW, 2-8 ετών

18:00 & 19:00 Τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από την τέχνη του N.Rockwell, Εικαστικό τμήμα, Γυμνάσιο-Λύκειο ‘Ώθηση, 7-13 ετών & 14 ετών και άνω

Δηλώσεις συμμετοχής: www.othisi.gr/sxoleio

Διαγωνισμοί

Basketball | Βολές και τρίποντα για μικρούς και μεγάλους

Charity Bike | Εικονική ποδηλασία στο Grand Canyon για καλό σκοπό!

Καλοκαιρινή Γιορτή Υιοθεσίας από τη φιλοζωική ομάδα του σχολείου