Σεισμός τώρα μεγέθους 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας και είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα

Σεισμός τώρα μεγέθους 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα
ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε δίπλα στη Θήβα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας και είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

