Σεισμός τώρα μεγέθους 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Θήβα
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας και είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε δίπλα στη Θήβα.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας και είχε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.
