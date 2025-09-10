Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια
Νέα σεισμική δόνηση στην Εύβοια
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ ταρακούνησε το μεσημέρι της Τετάρτης την Εύβοια.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο βρίσκεται στα 4 χιλιόμετρα νότια από το Προκόπι.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:25 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Γιάννης Βρούτσης: Ο άνθρωπος που έφερε το Final 4 στην Ελλάδα
14:22 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η Tether συνεχίζει τις επενδύσεις σε Bitcoin, χρυσό και γη - Τι σημαίνει αυτό;
14:21 ∙ LIFESTYLE
Η επίσημη ανακοίνωση για την Ελένη Τσολάκη – Η πρεμιέρα και η ομάδα
14:01 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος
13:36 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ