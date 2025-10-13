Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Παλαιόχωρας Χανίων
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:11 μετά τα μεσάνυχτα.
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10) στις 02:11, σε υποθαλάσσια περιοχή, στο νότιο Κρητικό Πέλαγος
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 28 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 65 χλμ. νότια της Παλαιόχωρας Χανίων.
3,5 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό
H αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10,3 χλμ., και επίκεντρο τα 37 χλμ. νοτιοδυτικά της Γαύδου
