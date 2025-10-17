Σεισμός 3,3 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (17/10) στις 04:32, σε υποθαλάσσια περιοχή, δυτικά της Κρήτης.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, υπολογίζεται στα 31,9 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 51 χλμ. δυτικά -νοτιοδυτικά των Φαλασάρνων.

3,5 Ρίχτερ από το EMSC

H αυτόματη λύση του του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 3,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 31 χλμ., και επίκεντρο τα 57 χλμ. δυτικά - νοτιοδυτικά της Κισσάμου Χανίων.