Διπλός σεισμός νοτιοανατολικά της Καρπάθου

Διπλός σεισμός μεγέθους 3,5 και 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10), στη 01:43 και στη 01:51 αντίστοιχα.

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού εντοπίζεται στα 40 χλμ. νοτιοανατολικά της Καρπάθου και του δεύτερου στα 48 χλμ. νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Το εστιακό βάθος και των δύο δονήσεων υπολογίζεται στα 17,8 και 10 χλμ.