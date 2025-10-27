Διπλός σεισμός νοτιοανατολικά της Καρπάθου
Διπλή σεισμική δόνηση σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στην Κάρπαθο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Διπλός σεισμός μεγέθους 3,5 και 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10), στη 01:43 και στη 01:51 αντίστοιχα.
Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού εντοπίζεται στα 40 χλμ. νοτιοανατολικά της Καρπάθου και του δεύτερου στα 48 χλμ. νοτιοανατολικά της Καρπάθου.
Το εστιακό βάθος και των δύο δονήσεων υπολογίζεται στα 17,8 και 10 χλμ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:36 ∙ ΕΡΓΑΣΙΑ
28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
02:22 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Διπλός σεισμός νοτιοανατολικά της Καρπάθου
23:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα: Φωτιά σε αποθήκη με φιάλες προπανίου
23:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μπενίτεθ: «Ευχαριστώ για την υποδοχή και τη στήριξη»
23:19 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το «μυστικό μπλε» του Jackson Pollock αποκαλύφθηκε μετά από 75 χρόνια
08:57 ∙ WHAT THE FACT