Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Παλαιόχωρας Χανίων

Ο σεισμός σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στις 07:18.

Newsbomb

Χάρτης σεισμού
emsc-csem
ΣΕΙΣΜΟΙ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/11), στις 07:18, σε υποθαλάσσια περιοχή, στο νότιο Κρητικό Πέλαγος

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 10 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 51 χλμ. νότια της Παλαιόχωρας Χανίων.

1902578population.jpg

3,7 Ρίχτερ από το Γεωδυναμικό

H αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,7 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 10,3 χλμ., και επίκεντρο τα 51 χλμ. νότια της Παλαιόχωρας Χανίων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: «Θωρακίζουμε την πατρίδα μας, έχοντας συνάμα στο επίκεντρο το έμψυχο δυναμικό»

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει την Ήπειρο: Υπερχείλισε ο Καλαμάς, πλημμύρες στον κάμπο Σαγιάδας

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο ο Βούτσιτς: Κατηγορείται για συμμετοχή στα «σαφάρι θανάτου» του Σεράγεβο

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», απαντά η Αθήνα στο «θα ακολουθήσει πρέπουσα απάντηση» της Μόσχας για τα drones με την Ουκρανία

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Συγκίνηση κατά την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη – Δείτε βίντεο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «Μις Υφήλιος» η Μεξικανή Φατίμα Μπος που είχε υψώσει ανάστημα στον διοργανωτή: Η πιο ταραγμένη χρονιά στην ιστορία του θεσμού

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Η μάσκα «Χάνιμπαλ Λέκτερ» που έχει… τρελάνει το NCAA – Πώς το Λούιβιλ κράτησε ζωντανό το όνειρο του Τζέιμς Σκοτ

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα στην Κηφισίας

07:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Παλαιόχωρας Χανίων

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι περιλαμβάνει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ-Πούτιν - Εκτός ΝΑΤΟ η Ουκρανία, στη Ρωσία το Ντονμπάς

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην οδό Καλλιρρόης – Θα ισχύουν έως το τέλος του έτους

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

«Carbon Farming Schools»: Oι μαθητές καλλιεργούν τη γνώση για το περιβάλλον

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Πότε ξεκινάει το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Απολογείται ο 58χρονος αδελφός του θύματος – Αναμένεται η απόφαση για την προφυλάκιση του 23χρονου για τη βόμβα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Πιέρρ, το Eurogroup και ο υπερβάλλον ανταγωνισμός, οι μηνύσεις της εξεταστικής, η Διαμαντοπούλου και ο Τσίπρας, τα καρφιά Παντελιάδη και ο αποφασισμένος Θεοδωρικάκος, τα ταξίδια των Public

06:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η νέα μελέτη του Προκόπη Παυλοπούλου για τα όρια της επέκτασης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην απονομή της Δικαιοσύνης

06:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτοπροσωπογραφία της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε για 54,7 εκατ. δολάρια – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ για γυναίκα καλλιτέχνιδα

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «Μις Υφήλιος» η Μεξικανή Φατίμα Μπος που είχε υψώσει ανάστημα στον διοργανωτή: Η πιο ταραγμένη χρονιά στην ιστορία του θεσμού

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Συγκίνηση κατά την έπαρση της σημαίας στην Ακρόπολη – Δείτε βίντεο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος με το «βαρύ» ιστορικό βίας - Από συνεχείς επιθέσεις έως τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το σχέδιο Τραμπ 28 σημείων για την Ουκρανία: Τι προβλέπει για παραχωρήσεις εδαφών και ΝΑΤΟ - Υπό πίεση ο Ζελένσκι

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση πεζού από μοτοσυκλέτα στην Κηφισίας

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», απαντά η Αθήνα στο «θα ακολουθήσει πρέπουσα απάντηση» της Μόσχας για τα drones με την Ουκρανία

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ: Η Ουκρανία παραχωρεί εδάφη, μένει εκτός ΝΑΤΟ και οδηγείται σε εκλογές σε 100 ημέρες – Τι κερδίζει η Ρωσία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλληνες διάσημοι στο μπλοκάκι του ΚΟΚ: Αλκοόλ, ταχύτητα και «γκάζια» για την αποφυγή των ελέγχων

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Η διπλή γιορτή της 21ης Νοεμβρίου και το μήνυμά της

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο στόχαστρο ο Βούτσιτς: Κατηγορείται για συμμετοχή στα «σαφάρι θανάτου» του Σεράγεβο

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Πιέρρ, το Eurogroup και ο υπερβάλλον ανταγωνισμός, οι μηνύσεις της εξεταστικής, η Διαμαντοπούλου και ο Τσίπρας, τα καρφιά Παντελιάδη και ο αποφασισμένος Θεοδωρικάκος, τα ταξίδια των Public

06:32LIFESTYLE

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: 10 προγράμματα που έσπασαν το κοντέρ της τηλεθέασης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Η μάσκα «Χάνιμπαλ Λέκτερ» που έχει… τρελάνει το NCAA – Πώς το Λούιβιλ κράτησε ζωντανό το όνειρο του Τζέιμς Σκοτ

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ζαχάροβα κατά Αθήνας: «Η Ρωσία θα απαντήσει στην συμπαραγωγή drones με Ουκρανία »

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι περιλαμβάνει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ-Πούτιν - Εκτός ΝΑΤΟ η Ουκρανία, στη Ρωσία το Ντονμπάς

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω της Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων - Ρυθμίσεις λόγω έργων και στην Καλλιρρόης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ