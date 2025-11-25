Σεισμός 3,1 Ρίχτερ βόρεια της Σκύρου

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτη, στις 03:30

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ βόρεια της Σκύρου
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (24/11), στις 03:30, σε περιοχή του κεντρικού Αιγαίου, κοντά στη Σκύρο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 18 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 11,5 χλμ. βόρεια - βορειοδυτικά της Σκύρου.

3,3 Ρίχτερ από το EMSC

Η προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC) δίνει το σεισμό στα 3,3 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 12 χλμ., και επίκεντρο τα 18 χλμ. βορειοδυτικά της Σκύρου.

