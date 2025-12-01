Σεισμός κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε στις 00:27 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 1/12), σε περιοχή στα όρια των νομών Ηλείας και Μεσσηνίας.



Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 6 χλμ. νότια της Ζαχάρως.

Χαμηλότερη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό

Η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 5 χλμ, και επίκεντρο τα 8 χλμ. δυτικά - βορειοδυτικά του Γιαννιτσοχωρίου Ηλείας.