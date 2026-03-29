Σεισμός τώρα: 4,3 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε την Κεφαλονιά. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα νότια του νησιού και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή της Σκάλας.
Σύμφωνα με το γεωδυναμικό ινστιτούτο, η δόνηση καταγράφηκε 1 χιλιόμετρο βορειοανατολικά της Σκάλας και είχε εστιακό βάθος 16,7 χιλιομέτρων.
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Ζάκυνθο, αλλά και στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Αιτωλοακαρνανίας που «βλέπουν» στο Ιόνιο.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.
Σχόλια
