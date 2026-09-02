Σεισμός στον Γουδουρά Λασιθίου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα
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Σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στον Γουδουρά Λασιθίου, στην ανατολική Κρήτη.
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:39 και το επίκεντρο εντοπίζεται στα 15 χιλιόμετρα νότια – νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,3 χιλιόμετρα.
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Σεισμός στον Γουδουρά Λασιθίου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
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