Σεισμός στον Γουδουρά Λασιθίου – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026 στον Γουδουρά Λασιθίου, στην ανατολική Κρήτη.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:39 και το επίκεντρο εντοπίζεται στα 15 χιλιόμετρα νότια – νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14,3 χιλιόμετρα.