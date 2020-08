Γιώργος Βούρος: Πέθανε ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και μεταφραστής

Έφυγε από τη ζωή ο θεατράνθρωπος, ηθοποιός, σκηνοθέτης και μεταφραστής Γιώργος Βούρος.

Ο Γιώργος Βούρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956.

Είναι εγγονός των παλιών πρωταγωνιστών τού Εθνικού Θεάτρου Νίκου και Μερόπης Ροζάν και ανιψιός της ηθοποιού Ρένας Καλαμάρο.

Σπούδασε Φιλοσοφία και Αρχαία Ελληνικά στο Πανεπιστήμιο τού Λονδίνου (King’s College, Τάξη Richard Sorabji), Αρχαία Τραγωδία στο ίδιο Πανεπιστήμιο (Τάξη Ian Gredley), καθώς και Υποκριτική και Σκηνοθεσία Θεάτρου στο Drama Centre του Λονδίνου (Τάξη Yat Malmgren καί John Blatchley). Επίσης παρακολούθησε θεατρικά σεμινάρια στην Αθήνα με τον Δημήτρη Ροντήρη και σεμινάρια Ορθόδοξης Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο τού Cambridge (Τάξη Επισκόπου Κάλλιστου Ware).

Σαν σκηνοθέτης, μετά από τετραετείς σπουδές στο Λονδίνο, ξεκίνησε από το Εθνικό Θέατρο το 1979, εργαζόμενος σαν εισηγητής δραματολογίου και βοηθός σκηνοθέτης επί διευθύνσεως Αλέξη Μινωτή και Αλέξη Σολομού. Στο Εθνικό Θέατρο συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τον Δημήτρη Ροντήρη, τον Αλέξη Μινωτή, τον Αλέξη Σολομό, τον Σπύρο Ευαγγελάτο, τον Μίνω Βολανάκη, τον Μιχάλη Κακογιάννη, τον Κώστα Μπάκα και τον Γιώργο Μιχαηλίδη.

Μαθήτευσε επίσης κοντά στον Μίνω Βολανάκη για μια δεκαπενταετία, πρώτα σαν βοηθός σκηνοθέτης και ηθοποιός και αργότερα σαν σκηνοθέτης, συν-σκηνοθετώντας μαζί του τέσσερις παραστάσεις σε κρατικά και ιδιωτικά θέατρα. Υπήρξε στενός του συνεργάτης του από το 1979 έως το 1991.

Το 1987 δημιούργησε μαζί με τον Μίνω Βολανάκη την πρώτη επαγγελματική απόδοση αρχαίας τραγωδίας στην αγγλική γλώσσα υπό την αιγίδα τού ΕΟΤ ενώ το 1984 είχε συμμετάσχει σαν company manager και βοηθός σκηνοθέτης του Μίνου Βολανάκη στο κλιμάκιο του Εθνικού Θεάτρου που με τον Οιδίποδα Τύραννο (Οιδίπους ο Νίκος Κούρκουλος) αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στο Φεστιβάλ Τεχνών των Ολυμπιακών Αγώνων τού Λος Άντζελες.

Το 1991 εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες όπου συνεργάσθηκε με ηθοποιούς όπως η Γκλέντα Τζάκσον και η Έρθα Κιτ. Εκτός από κρατικά, δημοτικά και ιδιωτικά θέατρα είχε δουλέψει ως σκηνοθέτης στο ραδιόφωνο και στην κρατική τηλεόραση.

Ασχολούνταν και με την μετάφραση θεατρικών έργων από τα γαλλικά, τα αγγλικά και τα ρώσικα. Έργα που έχει μεταφράσει είναι το Dinner Party τού Νιλ Σάιμον, το Art τής Γιασμίνα Ρεζά, το Hilda τής Marie N’Diaye, το The Play’s the Thing’ του Φέρεντς Μόλναρ, το ‘Έξυπνο Πουλί’ του Οστρόφσκι και το ‘Shop around the Corner’ του Μίκλος Λάζλο. Επίσης μετέφρασε πρόσφατα (2007) και το έργο της Γιασμίνα Ρεζά "Une Piece Espagnole" μετά από κατευθείαν ανάθεση από την Ρεζά.

Σαν καθηγητής Υποκριτικής, αφού παρακολούθησε ένα μεταπτυχιακό Master (2003-2004) στο Πανεπιστήμιο τού Λονδίνου με θέμα την Διδασκαλία Θεάτρου σε ενήλικες, δίδαξε Υποκριτική Αρχαίου Δράματος στο Πανεπιστήμιο τού Λονδίνου (Greek Theatre Performance) όπου οργάνωσε πολλά masterclasses πάνω στην Αρχαία Τραγωδία. Από το 2006 που επέστρεψε στην Αθήνα όπου δίδασκε υποκριτική στην Ανωτάτη Σχολή Δραματικής Τέχνης Βεάκη.

Από το 2003 ήταν Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Θεάτρου τού Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Ήταν μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων.

