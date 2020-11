Κορονοϊός - Χατζηχριστοδούλου: Γιατί δεν υπάρχει η αναμενόμενη βελτίωση σε κάποιες περιοχές

Στη μη αναμενόμενη βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ τόνισε ότι μια τέτοια περίπτωση είναι και εκείνη της Μαγνησίας, μια περιφερειακή ενότητα που «πέρασε» νωρίς στο κόκκινο επίπεδο, πριν το καθολικό lockdown απλά γιατί συνόρευε με τη Λάρισα και υπήρχαν πληροφορίες για μετακίνηση πολιτών.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου τόνισε πως ενώ σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλίας ο συντελεστής μεταδοτικότητας, -το λεγόμενο Rt, τις τελευταίες ημέρες είναι κοντά στο 1 στη Μαγνησία παραμένει λίγο πάνω από το 1.

