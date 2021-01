Κορονοϊός: Αγωνία των λοιμωξιολόγων για την Αττική - Όλα δείχνουν παράταση του lockdown

Η Αττική φαίνεται ότι αποτελεί τη νέα μεγάλη εστία ανησυχίας των λοιμωξιολόγων που την Παρασκευή θα κληθούν να απαντήσουν στο ερώτημα αν πρέπει να ανοίξουν σταδιακά τα καταστήματα.

Χαρακτηριστική η αποστροφή του καθηγητή Λοιμωξιολογίας και μέλους της επιτροπής των ειδικών του υπουργείου Υγείας Νίκου Σύψα ότι «φοβόμαστε έκρηξη κρουσμάτων τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο ειδικά στην Αττική».

Όπως τόνισε, μάλιστα, η μεγαλύτερη ανησυχία των ειδικών είναι ότι η αύξηση αυτή των κρουσμάτων – όπως συνέβη και στη Θεσσαλονίκη – μπορεί να είναι απότομη και όχι σταδιακή.

Την επιβαρυμένη εικόνα της Αττικής επιβεβαιώνει και το στοιχείο που παρουσιάζει η Καθημερινή σύμφωνα με το οποίο η αύξηση του αριθμού των νοσηλευομένων στην πρωτεύουσα αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 20% τις ημέρες μετά τα Χριστούγεννα.

Οι λοιμωξιολόγοι γνωρίζουν ότι οι επόμενες ημέρες είναι αυτές στις οποίες θα αποτυπωθεί η χαλάρωση που καταγράφηκε στις τρεις γιορτές: των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων.

Η εικόνα της Τρίτης για την Αττική

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ για την Τρίτη, 12/01/2021 για την κατανομή των κρουσμάτων ανά την Ελλάδα, τα 364 από τα συνολικά 866 κρούσματα εντοπίζονται στην Αττική.

Ειδικότερα, οι νέες διαγνώσεις στο λεκανοπέδιο κατανέμονται ως εξής:

38 από την Ανατολική Αττική,

52 από τον Βόρειο Τομέα Αθήνας,

49 από τη Δυτική Αττική,

36 από τον Δυτικό Τομέα Αθήνας,

106 από τον Κεντρικό Τομέα Αθήνας,

34 από τον Νότιο Τομέα Αθήνας,

49 από τον Πειραιά και

1 από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Σε αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους, παραμένει πρώτη η Δυτική Αττική, με 30,45 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους (12,43 χθες) και ακολουθούν ο Πειραιάς (10,91), ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών (10,3), ο Βόρειος Τομέας Αθηνών (8,79), η Ανατολική Αττική (7,56), ο Δυτικός Τομέας Αθηνών (7,35) και ο Νότιος Τομέας Αθηνών (6,42).

Ειδικά η δυτική Αττική συμπλήρωσε περισσότερες από τρεις εβδομάδες σε αυτό το σχήμα μέτρων, καθώς μπήκε στις 18 Δεκεμβρίου, αλλά εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Ο γρίφος με την επαναλειτουργία των καταστημάτων

Σε αυτό το πλαίσιο θα κληθούν την Παρασκευή τα μέλη της επιτροπής του υπουργείου Υγείας να κάνουν την εισήγησή τους για το λιανεμπόριο.

Η πρόταση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι να ανοίξουν με click away (τα περισσότερα) και click in shop (για ένδυση και υπόδυση) τα καταστήματα με τον ίδιο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει το μήνυμα ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερα από τις 15 Δεκεμβρίου όταν και δόθηκε το «πράσινο φως» για το click away ενόψει των χριστουγεννιάτικων αγορών.

«Με αρκετό ρίσκο μπορεί να ανοίξει το λιανεμπόριο» δήλωσε το πρωί της Τετάρτης το μέλος της επιτροπής και καθηγητής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΙ «δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τον Ιούνιο που άνοιξε κανονικά η αγορά. Υπάρχουν ακόμα πολλά κρούσματα, ενώ βλέπουμε σε μικρά χωριά να φουντώνει ο ιός. Το σημείο κλειδί για να ανοίξει η αγορά είναι να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η κινητικότητα. Το click in shop θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά η Επιτροπή δεν έχει την τεχνογνωσία να πει αν θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά, αν συμφέρει τους εμπόρους. Επιδημιολογικά πάντως εφόσον δεν αυξηθεί η κινητικότητα, μπορεί να σταθεί».

Υπέρ του ανοίγματος των καταστημάτων στη λογική της χριστουγεννιάτικης περιόδου τάχθηκε και ο καθηγητής Γενετικής του πανεπιστημίου της Γενεύης Μανώλης Δερμιτζάκης ο οποίος το πρωί της Τετάρτης δήλωσε «νομίζω ότι θα πρέπει να "ανοίγει" η Ελλάδα καθώς δεν είναι πολύ κλειστή και το lockdown αυτό δεν αποδίδει όπως πρέπει και επειδή δεν λειτουργεί όπως πρέπει μιλάμε για μεταδόσεις που γίνονται μέσω "παρανομιών" των κανόνων του lockdown. Πρέπει να δοθεί στον κόσμο μια συντεταγμένη έξοδος η οποία να του επιτρέπει να κάνει κάποιες δραστηριότητες».

