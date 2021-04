Self test στα φαρμακεία - Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: Απαντήσεις σε όλες τις απορίες – Τι πρέπει να κάνετε

Πότε και πώς θα μπορούμε να προμηθευτούμε τα self tests – Γιατί δεν μπορεί να τα πάρει ο οποιοσδήποτε

Σύγχυση και ερωτήματα έχουν προκύψει για τη διάθεση των self tests από τα φαρμακεία, με τους πολίτες να αναρωτιούνται από πότε μπορούν να τα προμηθευτούν και τη διαδικασία που θα ακολουθείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, τα self tests δεν έχουν φτάσει σε όλα τα φαρμακεία, κάτι που αναμένεται να συμβεί εντός της ημέρας, με το υπουργείο Υγείας ωστόσο να έχει στείλει ξεκάθαρες οδηγίες προς τους φαρμακοποιούς για την προμήθεια και την διάθεση στους πολίτες.

Υπενθυμίζεται πως τα self tests είναι κοινωνικό αγαθό και διατίθενται δωρεάν από τα φαρμακεία. Πώς θα γίνει αυτό; Κατ’ αρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα tests δεν θα δίνονται σε πρώτη φάση σε οποιονδήποτε τα ζητήσει. Θα δίνονται μόνο σε μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς.

Πώς θα διαπιστώνεται αυτό; Μέσω του ΑΜΚΑ. Δηλαδή, για να πάρει κάποιος self test από το φαρμακείο, θα πηγαίνει στον φαρμακοποιό, θα δηλώνει το ΑΜΚΑ του και αφού ο φαρμακοποιός διαπιστώσει από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει διαμορφωθεί ότι ο πελάτης όντως δικαιούται self test, τότε και μόνο τότε θα του το δίνει.



Από πότε θα μπορούμε να προμηθευτούμε τα self tests; Από τη στιγμή που θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ακόμα και αν το φαρμακείο έχει ήδη στο κατάστημα self tests, δεν θα μπορεί να τα προμηθεύει σε κανέναν χωρίς να ανοίξει η πλατφόρμα του υπουργείου Υγείας.

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα self tests; Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr από το απόγευμα της Τετάρτης (07/04) η πλατφόρμα θα τεθεί σε εφαρμογή. Ωστόσο, η διαδικασία διάθεσης θα ανοίξει από το πρωί της Πέμπτης (08/04), όταν και θα έχουν πιθανότατα προμηθευτεί όλα τα φαρμακεία tests και οι φαρμακοποιοί θα έχουν εξοικειωθεί με την διαδικασία.

Μπορούμε να πάρουμε self tests από διαφορετικά φαρμακεία; Όχι! Η καταχώρηση των self test ανά ΑΜΚΑ γίνεται σε πραγματικό χρόνο για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης των tests σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα ενημερώνει με μήνυμα το φαρμακοποιό ότι «ο πολίτης δεν δικαιούται self test» και δεν θα προχωρά η διαδικασία καταχώρησης.

Ο εφοδιασμός των φαρμακείων ξεκίνησε από χθες και στόχος είναι μέχρι την Παρασκευή, να έχουν εφοδιαστεί με επαρκείς ποσότητες τα 11.000 φαρμακεία της χώρας.

Θα διατεθούν ισόποσα 75 self test ανά φαρμακείο. Η πλατφόρμα καταχώρησης θα ανοίγει μόνο με τον ΑΜΚΑ μαθητών, εκπαιδευτικών. Επομένως οι υπόλοιποι δικαιούχοι-πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και τέλος, οι άνω των 67 ετών δεν θα πρέπει να προσέρχονται στα φαρμακεία για την προμήθεια των self tests, αυτή την εβδομάδα.

Επιπλέον λεπτομέρειες για την προμήθεια και τη διαδικασία αναμένεται να δοθούν κατά την απογευματινή ενημέρωση από τον υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια.

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε και να κρατήσουν οι πολίτες είναι το εξής: Τα φαρμακεία δεν δίνουν ακόμα self tests σε κανέναν. Όταν ανοίξει η πλατφόρμα, θα ξεκινήσει και η διάθεση μόνο σε μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς. Για να έχει ολοκληρωθεί κάθε διαδικασία, καλό θα ήταν να ζητήσετε τα test από το πρωί της Πέμπτης, πηγαίνοντας στο φαρμακείο και λέγοντας στον φαρμακοποιό το ΑΜΚΑ σας.

Επισημαίνεται ότι το self test είναι υποχρεωτικό για μαθητές Λυκείου και εκπαιδευτικούς, πραγματοποιείται στο σπίτι από 24 έως 48 ώρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και το αποτέλεσμά του (θετικό ή αρνητικό) θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η λειτουργία της οποίας ξεκινάει σήμερα.

Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) σε δημόσια δομή υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε πολίτης δικαιούται ένα δωρεάν self test την εβδομάδα, τέσσερα το μήνα, για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής του ταυτότητας από το φαρμακείο.

Τα κιτ για τα ανήλικα τέκνα τα παραλαμβάνουν οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες τους. Μαζί με το κιτ του self test, παραλαμβάνονται από τον φαρμακοποιό και οι γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος.

