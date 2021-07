Κορονοϊός: Εξαπλώνεται στην Ελλάδα η μετάλλαξη Δέλτα - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Κορονοϊός: Ανησυχία έχει προκαλέσει στους λοιμωξιολόγους η εξάπλωση της μετάλλαξης δέλτα στην χώρα μας – Καμπανάκι από Σαρηγιάννη: «Μέχρι τις 15 Αυγούστου θα επικρατήσει στην Ελλάδα» - Παπαευαγγέλου: «100% πιο μεταδοτική από το αρχικό στέλεχος του ιού»

Την ώρα που η πορεία της πανδημίας εμφανίζει μία κάποια σταθεροποίηση, οι ειδικοί ανησυχούν για την διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα στην χώρα αλλά και για το πώς αυτή θα ανακοπεί.

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου, στην χθεσινή ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας σημείωσε ότι το νέο στέλεχος είναι κατά 100% πιο μεταδοτικό από το πρώτο που εντοπίστηκε στην Κίνα, στην αρχή της πανδημίας και κατά 40% με 60% από τη βρετανική μετάλλαξη.

Όπως σημείωσε η κυρία Παπαευαγγέλου, ο Ιούνιος υπήρξε ένας μήνας εξαιρετικός για την Ελλάδα, με την αύξηση που παρατηρείται την τελευταία εβδομάδα, να οφείλεται αφενός μεν στη χαλάρωση των περιορισμών και αφετέρου στη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία έχει εντοπιστεί σε 98 χώρες και όπως αναμενόταν ήρθε και στη χώρα μας.

«Το κύριο θέμα είναι η μετάλλαξη Δέλτα και πώς θα μπορέσουμε να καθυστερήσουμε τη διασπορά της», σημείωσε η κυρία Παπαευαγγέλου, αναφέροντας πως περιστατικά έχουν καταγραφεί σε Κρήτη, Αττική και Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε, η κ. Παπαευαγγέλου, το νέο στέλεχος του ιού αναμένεται να επικρατήσει το επόμενο διάστημα και στη χώρα μας. «Η επικράτηση της μετάλλαξης θα οδηγήσει σε νέα αύξηση των κρουσμάτων», σημείωσε η κυρία Παπαευαγγέλου, υπογραμμίζοντας πως αυτοί που θα κινδυνέψουν περισσότερο θα είναι οι ανεμβολίαστοι όπως επίσης και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Όπως τόνισε η ίδια σε χώρες όπου έχει επικρατήσει η μετάλλαξη Δέλτα, ακριβώς λόγω του εμβολιασμού, δεν έχουν αυξηθεί οι νοσηλείες και οι θάνατοι.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν τα 25 νέα κρούσματα της μετάλλαξης «Δέλτα»

Στο μεταξύ από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 1.201 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 31 Μαρτίου 2021 έως 21 Ιουνίου 2021.

Από τον έλεγχο των 1.201 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 821 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 340 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI). Εκ των 821 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 790 αφορούν στο στέλεχος Alpha, 6 αφορούν στο Βeta και 25 αφορούν στο Delta. Εκ των 340 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 333 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K), και 7 αφορούν στο C.36. Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, 2 αφορούν στο στέλεχος Eta και 1 δείγμα αφορά στο B.1.621. Επιπλέον, ανιχνεύθηκαν 2 στελέχη B.1.1.523 (Variant E484K) και 2 Β.1.1 (Variant E484K) .

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 19.544 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 17.073 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 1.763 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 708 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 17.073 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 77,48%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 9,78% και το Beta με ποσοστό 0,29% .

Από τα 1.763 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 1.600 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 21,89% αφορούν στο στέλεχος Alpha, 63,41% στο B.1.1.318 (Variant E484K), 3,18% στο Beta, 1,99% στο Delta και 0,28% στο C.36. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 122 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 106 στο Alpha, 4 στο Beta, 5 στο Delta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.621 (VOI).

Σαρηγιάννης: Η μετάλλαξη «Δέλτα» θα επικρατήσει μέχρι τις 15 Αυγούστου στην Ελλάδα

Λίγη ώρα πριν την επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας το καμπανάκι του κινδύνου για την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα είχε κρούσει μιλώντας στο Mega και ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης ο οποίος μάλιστα εκτίμησε ότι έως τις 15 Αυγούστου το συγκεκριμένο στέλεχος μπορεί να έχει κυριαρχήσει στην χώρα.

«Ο ρυθμός καθόδου των κρουσμάτων έχει αντιστραφεί. Η μετάλλαξη “Δέλτα” παίζει μεγάλο ρόλο. Και η νιγηριανή μετάλλαξη έπαιξε ρόλο στην αντιστροφή πορείας, γιατί η “Δέλτα” δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα πολύ. Η “Δέλτα” έχει την δυναμική να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα. Με φυσιολογικούς ρυθμούς μπορεί να επικρατήσει στην χώρα μέχρι τις 15 Αυγούστου και έπειτα. Είναι απαραίτητο να πάρουμε μέτρα. Μέτρα σημαίνει να εμβολιαστούμε γρήγορα και χωρίς αμφιβολίες» τόνισε ο καθηγητής.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του κ. Σαρηγιάννη, τα ημερήσια κρούσματα τον Αύγουστο θα είναι 1000, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου 1500.

«Αν το 83% των ενηλίκων έχει εμβολιαστεί μέχρι τέλος Αυγούστου, τότε μπορούμε μετά τα 1500 κρούσματα να είμαστε σε θετική πορεία. Εάν αυτό δεν το πετύχουμε, τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα και θα πρέπει να πάμε στην λογική των μέτρων» πρόσθεσε.

Δείτε στο βίντεο αναλυτικά όσα είπε o καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης μιλώντας στο Mega:

