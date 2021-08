Κορονοϊός: Η μετάλλαξη «Δέλτα» αλλάζει τα δεδομένα - «Καμπανάκι» για δύσκολο Φθινόπωρο

Καθόλου ενθαρρυντικά δεν είναι τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δείχνουν εκτός από αύξηση κρουσμάτων και αύξηση των νοσηλειών, με τους λοιμωξιολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου πως σε περίπτωση που δεν αυξηθούν τα ποσοστά των εμβολιασμένων τότε αναμένεται ένα δύσκολο φθινόπωρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ η επικράτηση της μετάλλαξης «Δέλτα» η οποία ανεβάζει τόσο τα νέα κρούσματα όσο και τις νοσηλείες και απειλεί τους πολίτες που δεν έχουν προβεί ακόμα στον εμβολιασμό τους γίνεται με γοργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με μάλιστα με τα προγνωστικά η επικράτηση της μετάλλαξης «Δέλτα» αναμένεται να φτάσει το 90% το φετινό φθινόπωρο να αναμένεται δύσκολο, λόγο και της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης.

Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, κατά την χθεσινή ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, ο οποίος ανέφερε ότι η εξάπλωση του κορονοϊού και η επικράτηση της μετάλλαξης «Δέλτα», επιβάλλουν την λήψη μέτρων προκειμένου να προστατεύσουμε την δημόσια υγεία.



Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στην υποχρέωση του εμβολιασμού του συνόλου του προσωπικού που εργάζεται στις δομές υγείας και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και τόνισε πως «δεν νοείται κάποιος που προσέρχεται σε μια υγειονομική δομή, να είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο από την διασπορά του κορονοϊού». Την ίδια ώρα, απηύθυνε έκκληση για εμβολιασμό, λέγοντας ότι η επίδρασή του φαίνεται στην διαχείριση της πανδημίας, όπου έχουμε μια επιθετική μετάλλαξη, η πίεση στο ΕΣΥ είναι μικρότερη απ' ό,τι το προηγούμενο διάστημα, η οικονομία και η κοινωνία λειτουργούν κανονικά.

Επικράτηση παραλλαγής Δέλτα

Η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα έχει φτάσει στο 79,1%, με προβλέψεις το ποσοστό αυτό να ανέβει στο 90%. Η πανδημία εξακολουθεί να αποτελεί νόσο των νέων, αρχίζει όμως και μια μεταστροφή σε μεγαλύτερες ηλικίες, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Το συγκεκριμένο στέλεχος χαρακτηρίζεται ως πολύ μεταδοτικό και οι εμβολιασμένοι θετικοί, παρότι είναι λίγοι, είναι σε ένα ποσοστό ικανοί να μεταδώσουν τον ιό.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μέσα σε 20 ημέρες διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία ενώ υπάρχει μικρή αλλά υπαρκτή αύξηση στο δείκτη εισιτήρια προς εξιτήρια, πράγμα που σημαίνει μια μικρή επιβάρυνση στο ΕΣΥ. Η κάλυψη στις απλές κλίνες είναι 40%, ενώ στις ΜΕΘ 51%.

Στα 3.676 τα στελέχη της ινδικής μετάλλαξης

Σύμφωνα με το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 και τα νεότερα δεδομένα που δημοσίευσε χθες Πέμπτη (12/8), σε ανάλυση 891 δείγμάτων που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 02 Ιουλίου 2021 έως 31 Ιουλίου 2021, αναδείχθηκαν συνολικά823 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 24 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI)

Εκ των 823 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος,τα 707 αφορούν στο στέλεχος Delta, 90 αφορούν στο Alpha, 24 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 24 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K). Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο B.1.621 (VOI). Επιπλέον ανιχνεύθηκαν, 1 στέλεχος B.1.629, 1 στέλεχος B.1.575 και 1 στέλεχος Β.1.1 (Variant E484K).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 26.555 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 22.839 προέρχονται από τυχαία επιλογή

δειγμάτων, 2.998 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 718 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 22.839 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 67,21%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 12,14%,

το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 10,04% και το Beta με ποσοστό 1,24%

Από τα 2.998 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.835 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 43,70% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 28,12% στο Delta, 15,81% στο Alpha,

6,70% στο Beta, 0,13% στο C.36 και 0,10% στο Gamma.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 238 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 113 αφορούν στο Alpha, 107 στο Delta, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant

E484K), 4 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.623.

Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

Σχετική συχνότητα αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, ανά 15νθήμερο, από την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS CoV-2 έως 01/08/2021.

1 Στα “Λοιπά Στελέχη Πιθανού Ενδιαφέροντος” περιλαμβάνονται όλα τα στελέχη του πίνακα 3 εκτός των Β.1.1.7 (Alpha), B.1.1.318 (Variant E484K), B.1.351/501Y.V2 (Beta) και B.1.617.2 (Delta).

Στα “Άλλα Κυκλοφορούντα Στελέχη” περιλαμβάνονται τα παλαιότερα στελέχη που κυκλοφορούσαν κατά την πρώτη και δεύτερη πανδημική περίοδο και τα οποία δεν φέρουν ανησυχητικές μεταλλάξεις (π.χ. del 69-70, N501Y, E484K, L452R κλπ.) που σχετίζονται με αυξημένη μεταδοτικότητα ή μολυσματικότητα ή διαφυγή ή διαγνωστικά ζητήματα.

Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα τέσσερα συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση του ιού SARS-CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 19/07/2021 έως 01/08/2021 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.