Πέθανε ο Θεόδωρος Κουλουμπής

Πέθανε ο καθηγητής Θεόδωρος Κουλουμπής

Έφυγε από τη ζωή ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μέλος του Τιμητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Θεόδωρος Κουλουμπής.

Τα τελευταία χρόνια είχε εστιάσει το έργο του έργο του στην επίλυση διαφορών στο διεθνές περιβάλλον. Ήταν συγγραφέας (μαζί με τον James H. Wolfe) ενός γνωστού συγγράμματος, International Relations: Power and Justice, Prentice Hall, 4η έκδοση, 1990. Επίσης, ήταν συγγραφέας του βιβλίου: The US, Greece and Turkey: The Troubled Triangle, (Praeger,1983), και συνεπιμελητής του Journal of Southeast European and Black Sea Studies που εκδίδεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ και από τους Frank Cass Publishers στο Λονδίνο. Τα πιο πρόσφατα βιβλία του ήταν The Greek Junta Phenomenon, New York, Pella, Publishing Company, 2005 και (σε συνεπιμέλεια) Greece in Twentieth Century, London, Frank Cass, 2003.

Χρημάτισε πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ (1993-5), πρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) (1988-90), καθώς και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (1985-7). Από τον Νοέμβριο του 1998 έως τον Σεπτέμβριο του 2006 υπηρέτησε ως γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κατά την περίοδο 1965-83 ήταν καθηγητής διεθνών σχέσεων στη Σχολή Διεθνών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου American (Ουάσιγκτον), όπου του απονεμήθηκαν βραβεία για διακεκριμένη διδασκαλία.

Από το 1983 έως το 1989 υπηρέτησε ως καθηγητής διεθνών σχέσεων στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και από το 1990 έως τον Σεπτέμβριο του 2002 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν συγγραφέας πολλών άρθρων και βιβλίων και τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα «Καθημερινή».

Από την ίδρυση του, το 2003 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2006 συμμετείχε στις συσκέψεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιποί πανεπιστημιακοί τίτλοι: B.A. και M.A. Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Connecticut (1956, 1958) και Ph.D Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο American (1964).

