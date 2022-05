Ιωάννα Παλιοσπύρου: Ποζάρει με φόρεμα και χωρίς μάσκα στο δάσος φορώντας το λαμπερό χαμόγελό της

H Ιωάννα Παλιοσπύρου φορώντας το λαμπερό χαμόγελό της φωτογραφίζεται σαν νεράιδα μέσα στο δάσος.

Περίπου δύο χρόνια μετά την φρικτή επίθεση με το βιτριόλι και πάνω από δέκα χειρουργεία, η Ιωάννα Παλιοσπύρου προσπαθεί να κερδίσει και πάλι τη ζωή της. Η γυναίκα που συγκίνησε όλη την Ελλάδα με το μεγαλείο ψυχής και τη δύναμή της, επιστρέφει σταδιακά στη νέα, δική της κανονικότητα.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό Facebook και Instagram, ανάρτησε μια φωτογραφία στην οποία πόζαρε φορώντας ένα μάξι floral φόρεμα και χωρίς τη μάσκα της με φόντο ένα καταπράσινο σκηνικό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, παραθέτει τον τίτλο ενός ορχηστρικού κομματιού των Wide Waters: «And Into the Forest I Go, To Lose My Mind and Find My Soul» («Και πηγαίνω μέσα στο δάσος, να χάσω το μυαλό μου και να βρω την ψυχή μου»).

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε στους λογαριασμούς της σε Facebook και Instagram, διαφημίζει φόρεμα γνωστής εταιρείας γυναικείων ρούχων.

https://www.instagram.com/p/CeBbrJUMnA6

Υπενθυμίζεται ότι η Ιωάννα Παλιοσπύρου πρόσφατα είχε φωτογραφηθεί όχι μόνο χωρίς μάσκα, αλλά και χωρίς μακιγιάζ.

«Πιστεύω ότι αυτή η λήψη της @paliospirou.joanna είναι το πιο σημαντικό πορτρέτο που έχω βγάλει στα 30 χρόνια ενασχόλησης μου με την φωτογραφία» είχε αναφέρει – μεταξύ άλλων – η Ολυμπία Κρασαγάκη, που την φωτογράφισε για πρώτη φορά μετά την επίθεση που δέχθηκε με το οξύ στο πρόσωπο.

Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr