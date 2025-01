Tι είναι το «Βελούδινο Σφυρί» σε μια συζήτηση - Πώς μπορεί να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση

Tι είναι η μέθοδος του «Βελούδινου Σφυριού»; Το «Βελούδινο Σφυρί» είναι μια παρόμοια μέθοδος που βγάζει τον... χρήστη της από τη δύσκολη θέση σε μια οποιαδήποτε χαλεπή ή αλγεινή κατάσταση με κάποιον απέναντί του - η μέθοδος έχει σχεδιαστεί στην πραγματικότητα τόσο για να διευκολύνει τον δότη όσο και να... χρυσώνει το χάπι στον παραλήπτη.

«Όταν επικοινωνείτε κάτι σε κάποιον είναι αμετάκλητο και ανεπανόρθωτο» λέει η Joy Baldridge, συγγραφέας του βιβλίου «The Joy in Business: Innovative Ideas to Find Positivity (and Profit) In Your Daily Work Life».

«Δεν μπορείτε να το πάρετε πίσω και μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρετε τι λόγια να πείτε για να προσεγγίσετε κάποιον. Είτε πρέπει να πεις ότι έκανε κάτι σωστό, είτε ότι έκανε λάθος, θα το λάβει σοβαρά υπόψη του».

Αλλά η αποφυγή των συγκρούσεων δεν είναι η απάντηση. Αντ' αυτού, η Baldridge προτείνει τη χρήση της μεθόδου «βελούδινο σφυρί», η οποία είναι μεν μαλακή σαν βελούδο, αλλά έχει δύναμη... σφυριού.

Ξεκινήστε με το εξής: «Έχεις ένα λεπτό να σου μιλήσω; Ωραία. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου».

«Θα πρέπει να ειπωθεί με τρόπο φιλικό», λέει η Baldridge. «Τίποτα σε αυτό δεν πρέπει να είναι τρομακτικό. Και το ''χρειάζομαι τη βοήθειά σου'' είναι ένας αφοπλιστικός τρόπος για να τραβήξεις την προσοχή ειλικρινά και αληθινά. Και όντως χρειάζεστε τη βοήθειά τους επειδή η συμπεριφορά τους γίνεται προβληματική».

Στη συνέχεια, πείτε: «Αναρωτιόμουν τι προκαλεί αυτό το πρόβλημα (παύση), γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τι προτείνεις να κάνουμε;».

Επίσης, το να ρωτάτε τι προτείνει το άτομο να κάνουμε ΜΑΖΙ δημιουργεί σύνδεση, επειδή οι άνθρωποι πείθονται περισσότερο από τα ίδια τους τα λόγια, λέει ο Baldridge.

Η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για να μην είναι απειλητική, αλλά συμπονετική και ανοιχτόμυαλη. Βρίσκει τη σωστή γωνία στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε το πρόβλημά σας στον άλλον, τον διαχειρίζεστε και τον καθοδηγείτε, ειδικά όταν πρέπει να διορθώσετε μια προβληματική συμπεριφορά.

Ο Baldridge λέει ότι «οι άνθρωποι εξακολουθούν να τη χρησιμοποιούν επειδή έχουν άγχος να μην είναι πολύ επικριτικοί», λέει.

«Το βελούδινο σφυρί είναι στην πραγματικότητα ένα προφορικό συμβόλαιο που δημιουργείτε με ένα άλλο άτομο για να βελτιώσετε τον εαυτό σας ως ηγέτη και να τον βελτιώσετε και εκείνον ως μέλος της ομάδας, συνάδελφο ή φίλο».

Η παροχή αρνητικής ανατροφοδότησης είναι σημαντική σε πολλές περιπτώσεις. Αν καθυστερήσετε ή δεν προσεγγίσετε ένα ευαίσθητο θέμα, είναι σαν να... μη λέτε σε έναν φίλο ότι έχει μαρούλι στα δόντια του.

«Οι λέξεις έχουν δύναμη», λέει η Baldridge. «Κάθε λέξη πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά. Εξασκηθείτε στη χρήση του βελούδινου σφυριού. Μερικές φορές οι άνθρωποι θέλουν μεν ένα σενάριο, αλλά δεν θέλουν να ακούγεστε εσείς ως ο σεναριογράφος του».

Ο δε τόνος της φωνής που επιδιώκετε είναι η βοήθεια και όχι η επίπληξη, λέει η Baldridge.

«Θέτετε τις προσδοκίες λέγοντας: ''Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί''», λέει. «Ρωτώντας "Τι προτείνεις εσύ να κάνουμε;" κάνει σαφές ότι είμαστε μαζί εναντίον του προβλήματος, όχι εσείς εναντίον αυτού. Όταν οι ηγέτες και οι επικεφαλής χρησιμοποιούν το βελούδινο σφυρί, η συζήτηση πηγαίνει καλύτερα για όλους τους εμπλεκόμενους».