Πόσα χρήματα αφήνουν οι ξένοι τουρίστες στην Ελλάδα - Ποιοι σπαταλούν τα περισσότερα

Παράγοντες του τουρισμού, οι οποίοι παρακολουθούν με προσοχή τη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνης αξιολογούν θετικά τα μέχρι τώρα στοιχεία/ Όπως εξηγούσε ένας εξ’ αυτών «…με τριψήφιο αριθμό απευθείας πτήσεων την εβδομάδα, τα δρομολόγια ΗΠΑ – Ελλάδας θα γίνουν κάτι σαν το…Κολιάτσου-Παγκράτι…».

Μάλιστα θεαματική η αύξηση της κίνησης από/προς την αμερικανική αγορά, με ρυθμούς διψήφιους καθώς από τις 46 το 2019, έφτασαν τις 82 το 2024 για να αυξηθούν στις 103 για φέτος.

Μάλιστα το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι πως, η Norse Atlantic εντάσσει για πρώτη φορά απευθείας σύνδεση Λος Άντζελες- Αθήνα. Η low cost νορβηγική αεροπορική που ξεκίνησε πέρυσι τα απευθείας δρομολόγια από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς Νέα Υόρκη είχε τέτοια ανταπόκριση που όχι μόνο ενισχύει την συγκεκριμένη γραμμή αλλά προσθέτει και την σύνδεση με τις Δυτικές ΗΠΑ.

Η Δυτική Ακτή των ΗΠΑ αποτελούσε εδώ και καιρό «στόχο άμεσης προτεραιότητας» για την διοίκηση του ΔΑΑ. Η νορβηγική εταιρεία «έτρεξε» έρευνα αγοράς στην πολιτεία της Καλιφόρνια -δεύτερη μεγαλύτερη σε συγκέντρωση ομογενειακού στοιχείου, μετά την Νέα Υόρκη.

Η απόφαση των Νορβηγών ήταν αποτέλεσμα και του γεγονότος πως, το 2024 από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX) ταξίδευαν προς Αθήνα περισσότεροι από 100.000- με ενδιάμεσο σταθμό κυρίως το JFK- Επιπλέον 70.000 ήταν οι επισκέπτες από το Σαν Φρανσίσκο, δηλαδή (δυνητική) αγορά των Δυτικών Πολιτειών μπορεί να έχει ακόμη και διψήφια αύξηση το 2025. Στην ίδια λογική και η American Airlines, που για πρώτη φορά εντάσσει δρομολόγιο από την Σάρλοτ (Βόρεια Καρολίνα).

Πάνω από ένα εκατομμύριο ήταν ο αριθμός των επισκεπτών πέρυσι, με συνολικά 82 πτήσεις, με στόχευση προς το ενάμισι εκατομμύριο φέτος, με 103 και νέους προορισμούς καλύπτοντας ευρύτερες περιοχές των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι χώρα-αγορά που χαρακτηρίζεται ως high spenders, με αυξητική τάση που ειδικότερα για φέτος θα έχει το επιπλέον δέλεαρ της χαμηλότερης ισοτιμίες δολαρίου/ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι Γερμανοί τουρίστες είναι αυτοί που αφήνουν τα περισσότερα έσοδα στην χώρα μας, με τους Βρετανούς να ακολουθούν αλλά οι Αμερικανοί ξοδεύουν τα περισσότερα ανά διανυκτέρευση.

Πάντα σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ (2023) οι Γερμανοί άφησαν 1,001 δισ. (107 ευρώ/διανυκτέρευση), οι Βρετανοί 946 εκατ. (κάτι λιγότερο από 100 ευρώ/διανυκτέρευση), οι δε Αμερικανοί με 569 εκατ. αντιστοιχούσαν σε 119 ευρώ/διανυκτέρευση. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, ήταν αυξημένο πέρυσι και φέτος -υπό Κ.Σ.- υπολογίζεται στα 130 ευρώ/διανυκτέρευση. Το επιπλέον, ενισχυτικό στοιχείο αφορά στην διάρκεια παραμονής των επισκεπτών από τις ΗΠΑ, καθώς σε μία 2ετία έχει επιμηκυνθεί κατά 2 διανυκτερεύσεις.

Το Λος Άντζελες, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΑΑ, είναι ο μεγαλύτερος μη εξυπηρετούμενος (απευθείας) προορισμός για το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Παράλληλα με την Norse Atlantic Airways, ενισχυμένα είναι όλα τα προγράμματα, όλων των εταιρειών από/προς ΗΠΑ (και δευτερευόντως Καναδά)

Στα 13 αυξάνει τα δρομολόγια από Ατλάντα η Delta Airlines, από 7 πέρυσι. Στα 10 από το Νιούαρκ Λίμπερτι η United Airlines, από 7 πέρυσι.

Στα συνολικά 27 δρομολόγια/εβδομάδα μεταξύ του JFK και του ΔΑΑ με 4 εταιρείες American, Delta, Norse και Norwegian, και στα συνολικά 17 μεταξύ Νιουάρκ Λίμπερτι και του ΔΑΑ με Emirates και United. Η Φιλαδέλφεια θα συνδέεται με 7 δρομολόγια, μέσω της American και το Σικάγο με 14, μέσω

των American και United.

Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ εκτός από το ότι ξοδεύουν περισσότερα ανά διανυκτέρευση είναι σταθερά στις πρώτες 1-3 θέσεις ως προς τις αγορές τους. Σε παλαιότερη έρευνα (2023) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας η ημερήσια δαπάνη του Αμερικανού ήταν 232 ευρώ, του Γάλλου 184 ευρώ, εάν στα 180 του Γερμανού και Βρετανού.

Παρότι τελευταία στοιχεία της ΕΣΕΕ δεν έχουν ανακοινωθεί, παράγοντες του υπ. Τουρισμού και του ΕΟΤ υπολογίζουν πως η δαπάνη θα αυξηθεί κατά τι, καθώς προωθούνται δράσεις λ.χ. Shopping in Greece. Μάλιστα η εκτίμηση τους εδράζεται και στο γεγονός πως όλο και περισσότεροι Έλληνες παραγωγοί, σχεδιαστές, κ.λ.π προωθούν προϊόντα τους στο κοινό των ΗΠΑ. Το trade Greece/Hellenic δεν είναι τυχαίο πως έχει ενισχυθεί θεαματικά σε αναγνωρισιμότητα την 2ετία 2023-2024, ανοίγοντας μία καινούργια αγορά που “διψά” για trend το ίδιο διάστημα που η ευρωπαϊκή εμφανίζει σημάδια «γήρανσης».

Επιπλέον στοιχείο ενισχυτικό της ανά επισκέπτη διανυκτέρευσης/δαπάνης είναι ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης (88,5%) σε εισοδήματα 50.000-70.000 , όπως και ο ταχύτατος ρυθμός αύξησης των premium και ultra premium μονάδων στην ελληνική αγορά (από Aman μέχρι Four Seasons, One & Only e.t.c). Η ελληνική αγορά έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να πλαισιωθεί στην κατηγορία των premium προορισμών της Ευρώπης (Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας) κρίνοντας από τα φιλόδοξα projects στο hoteling & resort που θα λειτουργήσουν φέτος, και όσα δρομολογούνται για το 2026.