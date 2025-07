Φωτιά στη Ραφήνα: Εννέα απεγκλωβισμοί - Εκκενώθηκαν τέσσερις οικισμοί

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Wildfire in #Agia_Kiriaki #Rafina #Attica



‼️ If you are in #Agia_Kiriaki #Etos_Steko & #Imeros_Pefkos move away via #Agia_Kiriaki #Marathonos_Avenue to #Artemida stadium



‼️ Follow the instructions of the Authorities



Protective action guidlines ℹ️…