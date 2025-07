Σε εξέλιξη η φωτιά στον Φενεό Κορινθίας - Ήχησε 112 για εκκένωση στην Καστανιά

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



? Wildfire in #Kastania of the regional unit of #Korinthia



‼️ If you are in #Kastania move away to #Stymfalia



‼️ Follow the instructions of the Authorities