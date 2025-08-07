Τι σημαίνει η λέξη Λάρισα - Οι μύθοι και η προέλευση
Η Λάρισα, σύμφωνα με τον μύθο ήταν σύζυγος του Ποσειδώνα και μητέρα του Αχαιού, του Φθία και του Πελασγού
Διάφοροι μύθοι κυκλοφορούν γύρω από το όνομα Λάρισα στην προσπάθεια οι Θεσσαλοί να εξηγήσουν την προέλευση της ονομασίας της.
Κατά την επικρατέστερη εκδοχή η Λάρισα προήλθε από την Πελασγική λέξη λάας που σημαίνει βράχος, απ’ όπου και η λέξη λαός. Σύμφωνα με μία εκδοχή η νύμφη Λάρισα παίζοντας με το τόπι της δίπλα στον Πηνειό, γλίστρησε και πνίγηκε στα νερά του και από τότε πήρε το όνομά της η πόλη σύμφωνα με το onlarissa.gr.
Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, η Λάρισα κτίστηκε από το Λάρισο, γιο του Πελασγού πριν από 4.000 χρόνια περίπου. Το όνομά της είναι πελασγικό και σημαίνει φρούριο ή ακρόπολη.