Τι σημαίνει η λέξη Λάρισα - Οι μύθοι και η προέλευση

Τι σημαίνει η λέξη Λάρισα - Οι μύθοι και η προέλευση
Διάφοροι μύθοι κυκλοφορούν γύρω από το όνομα Λάρισα στην προσπάθεια οι Θεσσαλοί να εξηγήσουν την προέλευση της ονομασίας της.

Κατά την επικρατέστερη εκδοχή η Λάρισα προήλθε από την Πελασγική λέξη λάας που σημαίνει βράχος, απ’ όπου και η λέξη λαός. Σύμφωνα με μία εκδοχή η νύμφη Λάρισα παίζοντας με το τόπι της δίπλα στον Πηνειό, γλίστρησε και πνίγηκε στα νερά του και από τότε πήρε το όνομά της η πόλη σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Η Λάρισα, σύμφωνα με τον μύθο ήταν σύζυγος του Ποσειδώνα και μητέρα του Αχαιού, του Φθία και του Πελασγού. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, η Λάρισα κτίστηκε από το Λάρισο, γιο του Πελασγού πριν από 4.000 χρόνια περίπου. Το όνομά της είναι πελασγικό και σημαίνει φρούριο ή ακρόπολη.

