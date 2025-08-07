Μεσσηνία: Αγροτικό έπεσε σε γκρεμό 9 μέτρων και προσγειώθηκε στην παραλία

Σφοδρότατο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (07/08) στην παραλία της Σάντοβας, στη Μεσσηνία και συγκεκριμένα στον δρόμο προς Κιτριές, όπου αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε τουρίστας, εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βγήκε εκτός δρόμου και προσγειώθηκε στην παραλία της Σάντοβας.

Ευτυχώς ήταν αρκετά μέτρα μακριά από λουόμενους, που έμειναν σοκαρισμένοι και έκπληκτοι από την προσγείωση του αυτοκινήτου λίγα μέτρα μακριά.

Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε και απεγκλωβίστηκε μόνος του, χωρίς να φέρει κάποιον εμφανή τραυματισμό, ωστόσο, για προληπτικούς λόγους διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και αστυνομικοί της Τροχαίας.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.