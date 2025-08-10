Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πύλη Ε10

Χριστίνα Κόντρα

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 10 Αυγούστου στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας σημαίνοντας συναγερμό στις λιμενικές αρχές. Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε10.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb μετά από επικοινωνία με τις Λιμενικές Αρχές, πρόκειται για ηλικιωμένο που εντοπίστηκε από ιδιώτη που ειδοποίησε τις αρχές. Ο συγκεκριμένος άνδρας ανέφερε ότι είδε έναν άνθρωπο να επιπλέει στη θάλασσα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού και ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση και τις απαραίτητες διαδικασίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ηλικιωμένου, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν και οι συνθήκες του θανάτου του. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

