Voucher βιβλίων ΔΥΠΑ: Μέχρι 19 Αυγούστου οι αιτήσεις - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Από την Τετάρτη (6.8.2025) έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις δικαιούχων και παρόχων του προγράμματος χορήγησης επιταγών αγοράς (vouchers) βιβλίων έτους 2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Η ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να αποκτήσουν δωρεάν βιβλία, προσφέροντας voucher των 25 ευρώ. Το πρόγραμμα επιδιώκει τη στήριξη των επιχειρήσεων του βιβλίου (βιβλιοπωλεία, εκδοτικοί οίκοι) και την πνευματική ενίσχυση των εργαζομένων και ανέργων.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων και παρόχων θα υποβάλλονται έως τις 19 Αυγούστου και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Επιταγές αγοράς βιβλίων

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας. Στο Μητρώο Παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι αιτήσεις των νέων ενδιαφερόμενων παρόχων θα υποβάλλονται, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και Ασφάλιση / Αποζημιώσεις και Παροχές / Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα θα πρέπει να έχουν κωδικούς ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι για την υποβολή αίτησης επιλέγουν «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ» – «Είσοδος στην ΑΑΔΕ» και εισάγουν τους κωδικούς TAXISnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Η επιταγή των 25 ευρώ χορηγείται:

Σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με ενεργή εργασιακή σχέση

Σε ανέργους εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για τουλάχιστον 3 μήνες

Σε ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας από 1.1.2024 μέχρι την αίτηση

Επιπλέον ωφελούμενοι μπορεί να είναι:

Παιδιά άνω των 5 ετών των δικαιούχων

Οι σύζυγοι, εφόσον είναι έμμεσα ασφαλισμένοι

Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του Μητρώου Παρόχων.

