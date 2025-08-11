Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια

Δεν έχει κάποια αξίωση ο Ελληνοκαναδός που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού σε μπαρ στο Ηράκλειο τον Ιούλιο του 2024, εκτός φυλακής οδηγήθηκαν οι δύο Κρητικοί

Ηράκλειο: «Σασμός» ανάμεσα στους δύο Κρητικούς και τον Ελληνοκαναδό που ξυλοκόπησαν άγρια
Με την καταβολή μίας αξιοσημείωτης –κατά πληροφορίες– χρηματικής αποζημίωσης στον παθόντα και με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία του τόπου κατοικίας τους τρεις φορές τον μήνα, «κέρδισαν» την ελευθερία τους, μετά από σχεδόν 12 μήνες στις φυλακές Χανίων ως υπόδικοι, οι δύο νεαροί βασικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού του 50χρονου Ελληνοκαναδού, κρητικής καταγωγής, Μανώλη Κακουλάκη.

Οι δύο νεαροί, ένας 32χρονος από τα Ζωνιανά και ένας 33χρονος από το Γάζι, κατηγορούνται ότι «έστειλαν» στο Βενιζέλειο νοσοκομείο παραμορφωμένο από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τα κατάγματα στο πρόσωπο και τα οιδήματα τον 50χρονο Ελληνοκαναδό.

Εκτός από τους δύο, στους κατηγορούμενους συγκαταλέγεται και ένας ακόμα Ζωνιανός, 30 ετών, ξάδερφος του 32χρονου.

Οι τρεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την κακουργηματική κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία σε ό,τι αφορά στον βάναυσο ξυλοδαρμό του Κακουλάκη.

Επιπλέον αντιμετωπίζουν κατηγορίες για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή αναφορικά με κάποια χτυπήματα που τους αποδίδεται ότι επέφεραν (μπουνιές, κλωτσιές κ.ά.) στην Ισλανδή σύντροφο του 50χρονου Ελληνοκαναδού, στον γιο της αλλά και στην 15χρονη κόρη της. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε ξημερώματα της 16ης Ιουλίου σε γνωστό μπαρ, εντός και εκτός, στο κέντρο του Ηρακλείου. Το ζευγάρι με τα παιδιά είχαν έρθει για διακοπές στην Κρήτη.

Είναι μία υπόθεση που είχε απασχολήσει εκτενώς τα Μέσα ενημέρωσης της χώρας αλλά και του εξωτερικού, σε Καναδά και Ισλανδία. Ήταν τέτοιος ο αντίκτυπος που είχε προκαλέσει την παρέμβαση της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, ενώ από μέρους του δημάρχου Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινού, είχε εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον για την στήριξη των παθόντων.

Το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύθηκε ο 50χρονος έως και την 1η Αυγούστου, είχε επισκεφθεί η πρέσβης του Καναδά προκειμένου να εκφράσει την συμπαράσταση της στον Μαν. Κακουλάκη, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με τον Ισλανδό πρέσβη.

Στις 23 Ιουλίου, λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο, εκδόθηκαν εντάλματα σε βάρος των δύο ταυτοποιημένων κρητικών, οι οποίοι κατάφεραν να αποφύγουν την σύλληψη τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμφανίστηκαν αυτοβούλως ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου στις 2 Σεπτεμβρίου και ενώ στο ενδιάμεσο είχαν γίνει απόπειρες «σασμού» με την πλευρά του παθόντα.

Στο μεσοδιάστημα είχε υπάρξει μεγάλη πίεση από την πολιτική και φυσική ηγεσία της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και την σύλληψη τους και είχαν γίνει επιχειρήσεις και στα Ζωνιανά.

Μάλιστα ο δικηγόρος της οικογένειας του 50χρονου Ελληνοκαναδού, Μανώλης Τρούλης, είχε προχωρήσει τότε σε επιστολή – καταγγελία προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη. «Η προφανής αδυναμία ή απροθυμία της τοπικής αστυνομίας να εντοπίσει και να συλλάβει τους υπόπτους, δεν αποτελεί μόνο κατάφωρη αποτυχία της Δικαιοσύνης αλλά και ντροπή για τις διωκτικές αρχές της Ελλάδας» ανέφερε μεταξύ άλλων, προειδοποιώντας ότι θα αναγκαζόταν να κλιμακώσει τις αντιδράσεις τους, προσφεύγοντας ακόμα και σε διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Επήλθε «σασμός»

Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι στη διάσκεψη του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ηρακλείου που αποφάσισε την παραπομπή των τριών νεαρών κρητικών σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και αντικατέστησε με περιοριστικούς όρους την προσωρινή κράτηση των δύο προφυλακισμένων, ο κ. Τρούλης ως πληρεξούσιος δικηγόρος του 50χρονου Ελληνοκαναδού δήλωσε ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου ότι «ο εντολέας του δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι των κατηγορουμένων».

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ουσιαστικά επικυρώθηκε αυτό που φημολογούνταν εδώ και καιρό (και επιδιώκονταν εξ αρχής), ότι δηλαδή μεταξύ των δύο πλευρών έχει επέλθει «σασμός» που περιλαμβάνει και την οικονομική αποζημίωση του παθόντα.

Κατά το βούλευμα η ζωή του Μανώλη Κακουλάκη διέτρεχε άμεσο κίνδυνο και γλίτωσε επειδή διακομίστηκε ταχύτατα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείου. Περιγράφεται ότι έφερε κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα άνω γνάθου, κάταγμα οφθαλμικών κογχών, συντριπτικό κάταγμα πρόσθιου τοιχώματος μετωπιαίου οστού, συντριπτικό κάταγμα ρινικών οστών, οιδήματα, αιματώματα.

Ο καυγάς ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, όπως αποτυπώνεται και στο βίντεο, το οποίο είχε φέρει στη δημοσιότητα το cretalive.gr. Όλα ξεκίνησαν από μία αδέξια κίνηση του 32χρονου Ζωνιανού, ο οποίος άθελα του ακούμπησε με την καύτρα του τσιγάρου τον Κακουλάκη στο χέρι. Τη στιγμή εκείνη, ο 50χρονος και η παρέα του αποχωρούσαν από το μπαρ. Η λεκτική αντιπαράθεση έφερε συμπλοκή. Ο καυγάς που ξεκίνησε μέσα στο μπαρ μεταφέρθηκε εκτός μαγαζιού όπου φέρεται να συνεχίστηκε με σφοδρότητα.

Κατά το βούλευμα, ο 32χρονος Ζωνιανός άρπαξε μία καρέκλα από παρακείμενο κατάστημα, την οποία περιγράφεται ότι έριξε με δύναμη, από κοντινή απόσταση, στο κεφάλι του Ελληνοκαναδού με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να πέσει στο έδαφος.

Στον 33χρονο από το Γάζι αποδίδεται ότι κατάφερε αλλεπάλληλα χτυπήματα με κλωτσιές στο κεφάλι του παθόντα, ενώ εκείνος παρέμενε αναίσθητος στο έδαφος.

Ο ισχυρισμός που προβάλλουν οι κατηγορούμενοι είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση, όπως τους αποδίδεται, ενώ αρνούνται ότι χτύπησαν τα παιδιά της Ισλανδής. Ο 32χρονος Ζωνιανός ισχυρίζεται ότι ζήτησε συγνώμη από τον Ελληνοκαναδό για το κάψιμο με το τσιγάρο, αλλά εκείνος τον εξύβρισε και τον χτύπησε στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Για την καρέκλα υποστηρίζει ότι την πέταξε με το αριστερό χέρι, αν και δεξιόχειρας, και ως εκ τούτου δεν ήταν στοχευμένη κίνηση.

Ο 33χρονος ισχυρίζεται ότι δεν κλώτσησε στο κεφάλι τον Κακουλάκη με σκοπό να τον χτυπήσει. Επί της ουσίας, λέει, τον σκούντησε στο ύψος του ώμου για να σηκωθεί και να φύγει. Ο τρίτος κατηγορούμενος αρνείται ότι είχε την οποιαδήποτε ανάμιξη. Ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο μαγαζί αλλά σε εντελώς διαφορετική παρέα.

Το σκεπτικό του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκιση υπό όρους

Το Δικαστικό Συμβούλιο παραπέμπει σε δίκη τους τρεις κατηγορούμενους, όπως προαναφέρθηκε, ενώ, παράλληλα, αποφάσισε την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης των δύο προφυλακισμένων με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης τρεις φορές το μήνα (1η, 10η και 20ή) στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου έκρινε – σε αντίθεση με την εισήγηση της εισαγγελέως – ότι δεν συντρέχουν οι εντελώς εξαιρετικές εκείνες περιστάσεις που καθιστούν επιτακτική την περαιτέρω κράτηση τους και δη καθ’ υπέρβαση του ορίου του ενός έτους, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα.

Ακόμα το δικαστικό συμβούλιο έλαβε υπόψη, όπως αναφέρεται, την προσπάθεια που έκαναν να αποκαταστήσουν τη βλάβη που προκάλεσαν στον 50χρονο παθόντα, αλλά και την συμπεριφορά τους και εν γένει διαγωγή τους κατά την κράτηση τους.

Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά στις υπηρεσιακές βεβαιώσεις του προϊσταμένου της Διεύθυνσης των φυλακών Αγυιάς αλλά και στις εκθέσεις κοινωνικής έρευνας της κοινωνικής λειτουργού. Έτσι οι δύο κατηγορούμενοι αποφυλακίστηκαν και πλέον αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσης.

