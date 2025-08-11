Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες στον κόμβο Ατσιποπούλου – Βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ – καρέ τη στιγμή που αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες στον κόμβο Ατσιποπούλου στο Ρέθυμνο, το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08).

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ στο όχημα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν ενοικιαζόμενο, επέβαιναν τρεις άνθρωποι. Οι επιβάτες κατάφεραν να απομακρυνθούν την τελευταία στιγμή, χωρίς να τραυματιστούν.

Το αυτοκίνητο υπέστη ολική καταστροφή, ενώ η φωτιά προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο στην περιοχή. Η Τροχαία ανέλαβε να ρυθμίσει την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ροής.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που εξετάζει όλα τα πιθανά σενάρια.