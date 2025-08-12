Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή:Εστίες μόνο για το 6% των φοιτητών
Ελεύθερος Τύπος: 2.623 προσλήψεις έως τέλη Αυγούστου
Η Καθημερινή: Εφαρμογή για τα κατειλημμένα πεζοδρόμια
Τα Νέα: Επικουρικές. Κόκκινη κάρτα στις αυξήσεις
07:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στον Δάφνο Φωκίδας
07:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
06:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 12 Αυγούστου
06:36 ∙ WHAT THE FACT
Τρίγωνο των Βερμούδων: Αυτή είναι η τριπλή απάντηση στο κορυφαίο μυστήριο που κρύβει
06:36 ∙ WHAT THE FACT
23:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
