Ζάκυνθος: Ελεύθερος αφέθηκε ο μαθητής που πήγε στο σχολείο του με όπλο- «Το πήρε για εφέ»

Σε βάρος του πατέρα του 14χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή και παραμέληση ανηλίκου

Ζάκυνθος: Ελεύθερος αφέθηκε ο μαθητής που πήγε στο σχολείο του με όπλο- «Το πήρε για εφέ»
Τον τρόμο και τον πανικό έσπειρε στο Μουσικό Γυμνάσιο της Ζακύνθου ένας 14χρονος μαθητής που πήγε στο σχολείο με ένα 9αρι πιστόλι.

Η εικόνα του παιδιού να περπατά στο προαύλιο, ανάμεσα στους συμμαθητές του οπλισμένος, προκάλεσε ανατριχίλα.

Ο παππούς του ανήλικου μαθητή μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης στο Mega όπου ανέφερε ότι το όπλο ήταν του θείου του παιδιού που έχει «φύγει» από τη ζωή.

«Εκεί που έμενε ο γιος μου, έμενε ένα παιδί που πέθανε. Ο γιος μου που καθόταν εκεί πέθανε και ήταν το εργαλείο εκεί. Δεν το ήξερε ο άλλος. Και κάπου το βρήκε το παιδί», ανέφερε αρχικά ο παππούς του.

Ο 14χρονος επιδείκνυε το όπλο στους φίλους για αρκετή ώρα. Είχε πει από την προηγούμενη ημέρα ότι θα το έφερνε για να τους το δείξει, αλλά στη θέα και μόνο του όπλου τα παιδιά σάστισαν.

«Δεν ήταν οπλισμένο»

Ο θείος του μικρού ισχυρίζεται ότι δεν ήταν γεμάτο.

«Δεν ήταν οπλισμένο, δεν είχε τίποτα μέσα. Εφέ. Να κάνει εφέ. Ξέρω εγώ γιατί το πήρε, τι να κάνουμε. Τώρα το παιδάκι 14 χρόνων, 15, ξέρεις με τα παιδιά τι γίνεται», ανέφερε στη συνέχεια ο παππούς του 14χρονου

Συμμαθητές του 14χρονου που τον είδαν να περιφέρεται στο σχολείο με το όπλο ενημέρωσαν τον διευθυντή. Εκείνος, ειδοποίησε την Αστυνομία χωρίς να προκληθεί πανικός.

«Το παιδί δεν είναι παραβατικό, δεν είχε ποτέ αποκλίνουσα συμπεριφορά. Βρήκε το πιστόλι στο σπίτι του. Είπε σε έναν φίλο του τι βρήκε και την επόμενη μέρα το έφερε στο σχολείο για να του το δείξει, χωρίς να το πει στον πατέρα του. Ήρθε στο σχολείο, το είχε μέσα στο μπουφάν του και μετά το έβγαλε για να το δείξει. Ένα παιδί πήγε αμέσως στον διευθυντή και το ανέφερε. Ο μικρός στην αρχή επειδή φοβήθηκε είπε ότι βρήκε το πιστόλι κάτω από έναν κάδο. Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι το βρήκε στο σπίτι του, γιατί ο πατέρας το είχε κρυμμένο αλλά όχι καλά ασφαλισμένο. Δεν είχε σφαίρες μέσα, καθώς το ήλεγξε ο ίδιος ο διευθυντής», λένε άτομα από το σχολικό περιβάλλον.

«Το όπλο ήταν του αδερφού του»

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σχολείο πήραν το πιστόλι και συνέλαβαν πρώτα τον 14χρονο και λίγη ώρα αργότερα, πέρασαν χειροπέδες και στον πατέρα του.

«Το σπίτι αυτό που κάθεται ο (πατέρας του παιδιού) ήταν του αδερφού του που έχει πεθάνει. Από τον καιρό που πέθανε το παιδί, κάπου το είχε βάλει αυτός ο χριστιανός. Ο αδερφός του πατέρα πέθανε. Το σπίτι ήταν του αδερφού του και το όπλο ήταν του αδερφού του. Δύο όπλα που έχει, μία καραμπίνα και ένα άλλο, τα έχει νόμιμα δηλωμένα, τα πάντα. Αυτό το εργαλείο από τον καιρό που πέθανε ο αδερφός του κάπου ήταν φυλαγμένο, το είχε ξεχασμένο», λέει ο θείος του ανηλίκου.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο πατέρας του 14χρονου κατείχε το όπλο παράνομα, ενώ είχε προσπαθήσει να σβήσει και τον σειριακό του αριθμό. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε στο σπίτι το πιστόλι του νεκρού αδελφού του.

«Δεν έχει δώσει το δικαίωμα σε κανέναν. Είναι δημοτικός υπάλληλος. Ο ανιψιός μου είναι ένα παιδί που δεν έχει ενοχλήσει άνθρωπο ποτέ, δεν είχε πάρε δώσε με την Αστυνομία ποτέ, είναι δημοτικός υπάλληλος και μάλιστα έχει και μία θέση παραπάνω από οδηγός», σημείωσε επίσης ο θείος του παιδιού.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη στον πατέρα του 14χρονου μαθητή για παράνομη οπλοκατοχή και παραμέληση ανηλίκου, ενώ ο μικρός αφέθηκε ελεύθερος.

