New Yorker: Βουλευτής αντιμέτωπη με φυλάκιση 17 ετών επειδή πήγε σε κέντρο κράτησης μεταναστών

Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 η βουλευτής των Δημοκρατικών, η 39χρονη Λαμονίκα Μακάιβερ πραγματοποίησε σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης μεταναστών στην εκλογική περιφέρειά της στο Νιου Τζέρσεϊ. Τα γεγονότα εκείνης της ημέρας την έθεσαν στην πρώτη γραμμή των επιθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ σε όσους διαφωνούν.

Η βουλευτής αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 17 ετών και όπως υποστηρίζει σε εκτενές αφιέρωμα και ρεπορτάζ το αμερικανικό New Yorker η υπόθεση σε βάρος της αποτελεί μία επίδειξη δύναμης της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η βουλευτής δηλώνει στο περιοδικό ότι πίστευε ότι εκείνη θα ήταν μία απλή και ήρεμη ημέρα. Πριν τις 13:00 το μεσημέρι έφτασε στο κέντρο κράτησης Delaney Hall μαζί με άλλους δύο Δημοκρατικούς συναδέλφους της, την και τον Ρόμπερτ Μενέντεζ Τζούνιορ για να δουν από κοντά τις εγκαταστάσεις.

Τα μέλη του Κογκρέσου έχουν το δικαίωμα, βάσει νόμου, να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις σε κέντρα κράτησης στο πλαίσιο των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων. Οι τρεις Αμερικανοί νομοθέτες σχεδίαζαν να δουν το εσωτερικό του κέντρου και στη συνέχεια να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου.

Η διαχείριση του κέντρου κράτησης Delaney Hall έχει παραχωρηθεί σε μία ιδιωτική εταιρεία με την ονομασία GEO Group και ήταν το πρώτο κέντρο που άνοιξε στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο δήμαρχος του Νιούαρκ, Ρας Μπαράκα, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία είχε παρακάμψει τις συνήθη διαδικασία δημοτικών αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων προκειμένου να υπογράψει την σύμβαση με την κυβέρνηση, η οποία έχει διάρκεια 15 χρόνια και αξία περίπου 1 δισ. δολαρίων.

«Η κυβέρνηση δεν μας ενημέρωσε ότι αυτό το κέντρο ήταν ανοιχτό και λειτουργούσε, οπότε δεν είχαμε καμία πληροφορία», είπε η Λαμονίκα Μακάιβερ. Και συνέχισε: «Το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να πάμε εκεί και να δούμε τι συνέβαινε». Η βουλευτής είχε ενημερώσει τον Ρας Μπαράκα να την συναντήσει μετά την επίσκεψη για την συνέντευξη Τύπου, η οποία είχε προγραμματιστεί να γίνει έξω από τον φράχτη της εγκατάστασης.

Η Λαμονίκα Μακάιβερ βγαίνει από το κέντρο κράτησης όπου έγινε το περιστατικό. 9 Μαΐου 2025 AP

Το περιστατικό στο κέντρο κράτησης

Αυτά που συνέβησαν τις επόμενες δύο ώρες αποτελούν το αντικείμενο μίας εκκρεμούς ποινικής υπόθεσης. Μια ομάδα πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) βγήκε από την κεντρική πύλη και επιχείρησε να συλλάβει τον Ρας Μπαράκα για παράνομη είσοδο. Η Λαμονίκα Μακάιβερ και η Μπόνι Γουότσον Κόουλμαν προσπάθησαν να σταθούν ανάμεσα στον Ρας Μπαράκα και τους πράκτορες. «Αγγίζετε έναν ομοσπονδιακό αξιωματούχο. Μην μας αγγίζετε», τους προειδοποίησε η Λαμονίκα Μακάιβερ. Οι πράκτορες την αγνόησαν και συνέχισαν να πιέζουν. Ακολούθησαν σπρωξίματα.

Η αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίστηκε αργότερα ότι η Λαμονίκα Μακάιβερ στην προσπάθεια της να προστατεύσει τον δήμαρχο του Νιούαρκ άρπαξε και «χτύπησε» έναν από τους πράκτορες. Ο Μπαράκα τελικά συνελήφθη και κρατήθηκε για πέντε ώρες. Δέκα ημέρες αργότερα η Αλίνα Χάμπα, αναπληρώτρια εισαγγελέας των ΗΠΑ για το Νιου Τζέρσεϊ, ανακοίνωσε στο X ότι οι κατηγορίες εναντίον του δημάρχου αποσύρθηκαν.

Ωστόσο, ανέφερε ότι η υπόθεση δεν τελειώνει εδώ. Πράγματι η Λαμονίκα Μακάιβερ κατηγορήθηκε για τρία κακουργήματα που σχετίζονται με επίθεση εναντίον ομοσπονδιακών πρακτόρων. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει δεκαεπτά χρόνια φυλάκισης.

Η εντολή για συλλήψεις

Νωρίτερα μέσα στο 2025, σύμφωνα με το New Yorker, υπήρξε μία νέα οδηγία προκειμένου να αυξηθούν οι συλλήψεις όσων δημιουργούσαν προβλήματα στις αρχές που ασχολούνται με τα θέματα μετανάστευσης. Συγκεκριμένα η οδηγία ενθάρρυνε τους ειδικούς πράκτορες στα γραφεία του FBI σε όλες τις να διερευνήσουν και να απαγγείλουν κατηγορίες σε πολίτες και δημόσιους λειτουργούς εάν «παρεμπόδιζαν» τους πράκτορες της ICE.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η εντολή αφορούσε ακόμη και δικαστές και δικηγόρους που ασχολούνται με θέματα μετανάστευσης και η εργασία τους ήταν αντίθετη με τους στόχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Μέχρι το τέλος του 2025 το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε υποβάλει περισσότερες από πεντακόσιες υποθέσεις εναντίον ατόμων που κατηγορούνταν για παρεμπόδιση της ομοσπονδιακής επιβολής του νόμου.

Το ρεπορτάζ του New Yorker.

Διώξεις με πολιτικά κίνητρα

Η δίωξη σε βάρος της Λαμονίκα Μακάιβερ ήταν η πρώτη από μια σειρά από επιθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ σε Δημοκρατικούς αξιωματούχους. Για παράδειγμα ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Άλεξ Παντίγια, τον οποίο έριξαν στο έδαφος ομοσπονδιακοί πράκτορες καθώς εισερχόταν σε συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στο Λος Άντζελες. «Όλα γίνονται πολύ σκόπιμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε με μια λίστα πολιτικών εχθρών που ήθελε να τιμωρήσει. Η λίστα συνεχίζει να μεγαλώνει», είπε ο Άλεξ Παντίγια.

Πολλοί Δημοκρατικοί της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν κάνει ασφάλεια για την πιθανότητα να γίνουν στόχος του Αμερικανού προέδρου. «Είμαστε πανικοβλημένοι. εν ξέρεις τι θα συμβεί την επόμενη στιγμή», είπε στο περιοδικό ανώνυμα ένας Δημοκρατικός. «Δεν ξέρεις τι θα συμβεί την επόμενη στιγμή».

Ειδικά για την περίπτωση της Λαμονίκα Μακάιβερ η Δημοκρατική βουλευτής Λατίφα Σάιμον εξήγησε ότι «κανείς άλλος στο Κογκρέσο δεν αντιμετωπίζει αυτό που αντιμετωπίζει αυτή». «Συνήθως, θα λέγαμε: "Α, απλά προσπαθούν να την τρομάξουν". Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ασκούν ενεργά δίωξη» εξήγησε η βουλευτής.

Μάλιστα το περιοδικό υποστήριξε ότι δικαστής έδωσε εντολή σε δικηγόρους του υπουργείου Δικαιοσύνης να σταματήσουν να λένε ψέματα δημόσια για το περιστατικό με την Μακάιβερ. «Δεν είναι η τοπική ICE. Είναι από τα κεντρικά γραφεία στην Ουάσινγκτον. Δεν έχουμε την εξουσία», ήταν η απάντηση δικηγόρου της κυβέρνησης.