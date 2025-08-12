Φωτιά Πρέβεζα: «Καθαρά εμπρησμοί οι πυρκαγιές» καταγγέλει ο δήμαρχος
Η Πρέβεζα έχει πληγεί από πολλές πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες
Οι πυρκαγιές που έχουν πλήξει την περιοχή της Πρέβεζας δεν είναι τυχαία γεγονότα, υποστήριξε ο δήμαρχος Πρεβέζης Νίκος Γεωργάκος.
Ο δήμαρχος Πρέβεζας υποστήριξε ότι οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην περιφερειακή ενότητα είναι «καθαρά εμπρησμοί».
Μάλιστα, ο δήμαρχος δήλωσε ότι ήταν «παρόν και σε ένα περιστατικό εμπρησμού που συνέβη μπροστά στα μάτια μου. Σε μία διασταύρωση εδώ του δήμου μηχανάκι έβαλε κάτι, αλλά δεν το πρόλαβα», δήλωσε, μιλώντας στην τηλεόραση του Open.
Σε δευτερόλεπτα πήρε έκταση η φωτιά που έβαλε το εν λόγω όχημα, αλλά ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση, κατάφεραν να την περιορίσουν εντός 5 λεπτών.
Οι 4 πυρκαγιές που ξέσπασαν προχθες ήταν σαφώς εμπρησμοί, στήριξε ο δήμαρχος.