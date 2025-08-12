Φωτιά Πρέβεζα: «Καθαρά εμπρησμοί οι πυρκαγιές» καταγγέλει ο δήμαρχος

Οι πυρκαγιές που έχουν πλήξει την περιοχή της Πρέβεζας δεν είναι τυχαία γεγονότα, υποστήριξε ο δήμαρχος Πρεβέζης Νίκος Γεωργάκος.

Ο δήμαρχος Πρέβεζας υποστήριξε ότι οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει στην περιφερειακή ενότητα είναι «καθαρά εμπρησμοί».

Μάλιστα, ο δήμαρχος δήλωσε ότι ήταν «παρόν και σε ένα περιστατικό εμπρησμού που συνέβη μπροστά στα μάτια μου. Σε μία διασταύρωση εδώ του δήμου μηχανάκι έβαλε κάτι, αλλά δεν το πρόλαβα», δήλωσε, μιλώντας στην τηλεόραση του Open.

Σε δευτερόλεπτα πήρε έκταση η φωτιά που έβαλε το εν λόγω όχημα, αλλά ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση, κατάφεραν να την περιορίσουν εντός 5 λεπτών.

Οι 4 πυρκαγιές που ξέσπασαν προχθες ήταν σαφώς εμπρησμοί, στήριξε ο δήμαρχος.

Μεγάλη πυρκαγιά απειλεί τα χωριά του Αγίου Γεωργίου και του Γυμνότοπου στην Πρέβεζα. Κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει το χωριό και βρήκαν καταφύγιο στη Φιλιππιάδα. #φωτια pic.twitter.com/s7Jgo9raRC — Diogenes ☘️ (@dio_genis) August 12, 2025

