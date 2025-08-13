Αρτέμιδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση 74χρονου

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) στην Αρτέμιδα Αττικής, όταν αστυνομικός παρέσυρε πεζό με το ιδιωτικό του όχημα.

Ο οδηγός συνελήφθη, του έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις, ένω ήδη έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από την υπηρεσία του.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ταχύτητα του ΙΧ ήταν τέτοια που ο ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο του δυστυχήματος.

Ο 74χρονος «κατέληξε» ακαριαία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση από τις Αρχές και έρευνα για το περιστατικό

