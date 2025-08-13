Αρτέμιδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση 74χρονου

Ο άτυχος ηλικιωμένος παρασύρθηκε από ΙΧ που οδηγούσε αστυνομικός

Newsbomb

Αρτέμιδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση 74χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (13/8) στην Αρτέμιδα Αττικής, όταν αστυνομικός παρέσυρε πεζό με το ιδιωτικό του όχημα.

Ο οδηγός συνελήφθη, του έχουν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις, ένω ήδη έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από την υπηρεσία του.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η ταχύτητα του ΙΧ ήταν τέτοια που ο ηλικιωμένος εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 150 μέτρων από το σημείο του δυστυχήματος.

Ο 74χρονος «κατέληξε» ακαριαία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση από τις Αρχές και έρευνα για το περιστατικό

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πούμα επιτέθηκε σε 11χρονο κορίτσι στο σπίτι του - Κυνήγησε και την μητέρα του παιδιού

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Εφιαλτικές εικόνες στο χωριό Σταμνά - Καμένα ελαιόδεντρα και περιβόλια

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτιές: Μήνυμα συμπαράστασης Ανδρουλάκη στους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα - Δείτε βίντεο

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Καταστράφηκε ολοσχερώς γνωστή ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει ποτέ», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb – Εικόνες που σοκάρουν

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Κίθ ΜακΝάλι: Αποκάλυψε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Τζίλιαν Άντερσον

14:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην αποστολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά δεν παίζει ούτε με Μαυροβούνιο

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς σε Ήπειρο – Παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων

14:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Παλιά Φιλιππιάδα και Χίο

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παλιά Φιλιππιάδα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Ζηρού - Δείτε εικόνες

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα μετά την κηδεία της - «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Untamed: Bασίζεται σε αληθινή ιστορία η σειρά του Netflix; Ο «δολοφόνος του Πάρκου Γιοσέμιτι» και τα σκοτεινά μυστικά

14:05ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Κάηκαν 550 οχήματα που φυλάσσονταν στο Τελωνείο Πατρών

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση 74χρονου

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρό εργατικό ατύχημα για 53χρονο που έπεσε σε γκρεμό από ύψος 7 μέτρων

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

13:45LIFESTYLE

Netflix: Στην κορυφή ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Wednesday» με 50 εκατομμύρια views

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στις Αφίδνες: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω ανατροπής οχήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Παλιά Φιλιππιάδα και Χίο

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα μετά την κηδεία της - «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Καταστράφηκε ολοσχερώς γνωστή ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει ποτέ», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb – Εικόνες που σοκάρουν

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα: Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού τη στιγμή που αυτοκίνητα περνούν από κάτω

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μελβούρνη: Το σπαρακτικό αντίο στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε - «Καλή αντάμωση κορούλα μου, στο φως των αγγέλων»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Δεν προλάβαμε να τα σώσουμε όλα, ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς σε Ήπειρο – Παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από τον Αντιδήμαρχο Πάτρας: «Θα καίει η πόλη - Η κατάσταση είναι τραγική»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική τελευταία συνάντηση: Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια του Μανχάταν στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου για το «να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αχαΐα: Συναγερμός για κτηνοτρόφο που αγνοείται - Γύρισε να σώσει τα αιγοπρόβατά του

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Με «αντιπύρ» σταμάτησαν τη φωτιά σε Κερί και Λιθακιά στη Ζάκυνθο

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

09:14ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος «επακούμβησης»: Ένα σαφές μάθημα για το μέλλον - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ