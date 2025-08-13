Βόλος: Διαμαρτυρία κατά του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris - Στο πλοίο επιβαίνουν ισραηλινοί τουρίστες

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από φορείς και σωματεία του Βόλου, με αφορμή τον κατάπλου κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της πόλης, στο οποίο επιβαίνουν μεταξύ άλλων Ισραηλινοί στρατιώτες στο πλαίσιο προγράμματος αναψυχής, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI)

Διαμαρτυρία κατά του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, στο οποίο βρίσκονται Ισραηλινοί τουρίστες, σημειώθηκε σήμερα στον Βόλο.

Από τις 07:30 το πρωί, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή των Παλαιών Βόλου, διαμαρτυρόμενοι για την παρουσία Ισραηλινών επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που κατέπλευσε νωρίτερα στο λιμάνι της πόλης. Με πανό, συνθήματα και πορεία στους γύρω δρόμους, οι συγκεντρωμένοι δήλωσαν ότι οι Ισραηλινοί τουρίστες είναι «ανεπιθύμητοι», επικαλούμενοι τον πόλεμο και τον αποκλεισμό της Γάζας.

Στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας, ομάδα ακτιβιστών ανάρτησε τεράστιο πανό στη Μπουρμπουλήθρα, ορατό από το λιμάνι και το κρουαζιερόπλοιο, με το μήνυμα: «Free Palestine – Καμία συνεργασία με το κράτος δολοφόνο». Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν από νωρίς στο σημείο, προκειμένου να αποτρέψουν εντάσεις, αναφέρει το thenewspaper.gr.

Εντάσεις με την αστυνομία

Η πρώτη σοβαρή ένταση καταγράφηκε στα Παλαιά, όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να κινηθούν προς τον επιβατικό λιμένα. Δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν σχηματίσει φραγμό, εμποδίζοντας την πρόσβαση. Ακολούθησαν σπρωξίματα και λεκτικές αντιπαραθέσεις, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Αργότερα, οι διαδηλωτές αποχώρησαν από την περιοχή του λιμανιού και πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου. Ωστόσο, η ένταση κορυφώθηκε εκ νέου όταν κατευθύνθηκαν προς την κεντρική προβλήτα. Εκεί, οι αστυνομικοί των ΜΑΤ τους απαγόρευσαν την είσοδο και, όταν έγινε προσπάθεια να σπάσουν τον κλοιό, απάντησαν με ρίψη χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να τους απωθήσουν.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στον Βόλο (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI). Eurokinissi

Λίγη ώρα αργότερα, νέο επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό Δημητριάδος, στο ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου διαδηλωτές απέκλεισαν το οδόστρωμα, εμποδίζοντας τη διέλευση λεωφορείου των αστικών συγκοινωνιών που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ επενέβησαν, προκαλώντας νέα ένταση, με σπρωξίματα και συνθήματα κατά της αστυνομίας και του Ισραήλ.

Δεκάδες άνθρωποι βρέθηκαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Βόλο. INTIME NEWS

Μπέος: «Θλιβερό το φαινόμενο»

Τα γεγονότα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος δήλωσε:

«Είναι πραγματικά θλιβερό το φαινόμενο που καταγράφηκε σήμερα στην πόλη μας, με μια χούφτα ακραίων και περιθωριακών στοιχείων να προκαλούν εντάσεις και επεισόδια, επιχειρώντας να εμποδίσουν την άφιξη στην πόλη μας επιβατών κρουαζιεροπλοίου γιατί είναι Ισραηλινοί. Παραμένει ακατανόητο πώς άνθρωποι που ζουν εδώ στρέφονται ουσιαστικά κατά της τοπικής κοινωνίας και των συμπολιτών μας, προκαλώντας ζημίες στον τουρισμό, την οικονομία και την ανάπτυξη. Αυτές οι ενέργειες βλάπτουν ακόμη και τα εθνικά μας συμφέροντα και δεν επιτρέπεται να αποτελούν εργαλεία μικροπολιτικής και δήθεν επαναστατικότητας. Όπως συμβαίνει παγκοσμίως, οι λαοί και οι απλοί άνθρωποι είναι τα θύματα πολέμων και συγκρούσεων. Προς αυτούς τους πολιτικούς ας στραφεί η οργή μας και όχι προς τους απλούς ανθρώπους».

Οι αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν σε πλήρη ανάπτυξη μέχρι το τέλος της κινητοποίησης, με την ατμόσφαιρα στην πόλη να παραμένει τεταμένη για αρκετές ώρες.

Την αρνητική αντίδραση του δημάρχου προκάλεσε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ/EUROKINISSI) Eurokinissi

