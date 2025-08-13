Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Νέο μήνυμα εκκένωσης σε 3 περιοχές της Πάτρας
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας»
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέο μήνυμα 112 στάλθηκε προς τους κατοίκους στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα Πατρών για εκκένωση προς την Πάτρα μετά τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας», έγραφε το μήνυμα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Ζάκυνθο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις
20:47 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
19:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρουί Βιτόρια: «Πρόκληση για μας η Σαχτάρ, μας δίνει ώθηση και έξτρα κίνητρο»
19:55 ∙ WHAT THE FACT
Πέντε συνήθειες που βλάπτουν σοβαρά τα δόντια - Οδοντίατροι προειδοποιούν
19:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ