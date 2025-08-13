Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Νέο μήνυμα εκκένωσης σε 3 περιοχές της Πάτρας

Νέο μήνυμα 112 στάλθηκε προς τους κατοίκους στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα Πατρών για εκκένωση προς την Πάτρα μετά τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος και Εγλυκάδα Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας», έγραφε το μήνυμα.