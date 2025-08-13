Live χάρτης των εκκενώσεων - Δείτε τις περιοχές που έχουν λάβει μηνύματα από το «112»

Τα μηνύματα εκκενώσεων από τις 13:00 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/8.

Η πύρινη λαίλαπα που πολιορκεί τη χώρα έχει προκαλέσει δεκάδες εκκενώσεις στην Αχαΐα, ακόμα και σε περιοχές εντός του αστικού ιστού της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, στη Χίο, στη Φιλιππιάδα και αλλού.

Δεκάδες μηνύματα εκκενώσεων έχουν έρθει στα κινητά των πολιτών από το μεσημέρι, με τις ενεργοποιήσεις του 112 να συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης