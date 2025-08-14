Τέσσερα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

Με αίμα βάφεται η άσφαλτος με τα τροχαία να είναι αρκετά 

Τέσσερα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες
EUROKINISSI.
Σοκαριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται σε τέσσερα τροχαία που έγιναν μέσα σε λίγες ώρες με τρεις νεκρούς και έναν σοβαρά τραυματία.

Το βίντεο ντοκουμέντο του MEGA δείχνει τη στιγμή που ένας 74χρονος παρασύρεται θανάσιμα στην Αρτέμιδα από αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας.

Ο αστυνομικός υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται.

Θανατηφόρο τροχαίο στο Κορωπί

Λίγες ώρες νωρίτερα, ένας 34χρονος έχασε τη ζωή του όταν το όχημά του προσέκρουσε σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Κορωπί.

Η πρόσκρουση στη μεσαία κολόνα προκάλεσε έκρηξη και πυρκαγιά, με αποτέλεσμα το κατάστημα να τυλιχτεί στις φλόγες.

Υπάλληλος της επιχείρησης περιέγραψε: «Χτύπησε στην μεσαία κολόνα, εκεί έγινε η έκρηξη του αυτοκινήτου… Το παιδί έγινε κάρβουνο, μέσα στο αυτοκίνητό του δε βρήκαμε τίποτα».

Παράσυρση μοτοσικλετιστή στο Ζεφύρι

Τρίτο τροχαίο σημειώθηκε στο Ζεφύρι, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, τραυματίζοντας σοβαρά τον 45χρονο αναβάτη. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο αναπτύσσοντας ταχύτητα, αφήνοντας τον τραυματία αβοήθητο στην άσφαλτο.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού.

Τροχαίο με πυροσβεστικό όχημα στην Κερατέα – Νεκρή 61χρονη

Το μεσημέρι της Τετάρτης, στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου, πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με ΙΧ που οδηγούσε 61χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της, και παρά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο «ΚΑΤ», υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

