Φωτιά τώρα στον Δήμο Νέστου κοντά στην Κεραμωτή
Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στο Αγίασμα και την Κεραμωτή
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Αυγούστου στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή του Δήμου Νέστου.
Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στο Αγίασμα και την Κεραμωτή. Στην φωτιά στον Δήμο Νέστου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 υδροφόρο οχήματα και ένα εναέριο μέσο.
Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι.
