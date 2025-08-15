Φωτιά τώρα στον Δήμο Νέστου κοντά στην Κεραμωτή

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Αυγούστου στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή του Δήμου Νέστου.

Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στο Αγίασμα και την Κεραμωτή. Στην φωτιά στον Δήμο Νέστου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 υδροφόρο οχήματα και ένα εναέριο μέσο.

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι.