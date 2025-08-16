Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

Η τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τις πυρκαγιές στην επικράτεια.

Newsbomb

Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα
AP Photo/File
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τις 18:00 το απόγευμα του Πέμπτης (18/8), έως τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής (15/7), εκδηλώθηκαν 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές.

Από αυτές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη έξι.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:56ΕΛΛΑΔΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις των επιταγών αγοράς βιβλίου – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των 25 ευρώ

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ένας νεκρός από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην ανατολική πόλη Γκουάρντα

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Κίνηση υψηλού συμβολισμού από Πούτιν – Επισκέφθηκε τους τάφους Σοβιετικών πιλότων

02:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

02:02ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 1.113 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο (ΥΕ)

02:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: «Δεν έχουμε συμφωνία για την Ουκρανία, αλλά έχουμε πιθανότητες να φτάσουμε»

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αλγερία: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα για δυτικά ΜΜΕ: «Τρελάθηκαν, τρία χρόνια μιλούσαν για απομόνωση της Ρωσίας»

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με το βλέμμα στραμμένο στην… Αλάσκα η Wall Street

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Γλώσσα του σώματος και χειρονομίες

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Αγχωτική πρεμιέρα και νίκη στο τέλος για τη Λίβερπουλ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ναυπακτία: Σπαραγμός για τον 27χρονο Βαγγέλη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ρομά πήραν τα πρατήρια με τη σειρά, έβαζαν βενζίνη και έφευγαν χωρίς να πληρώσουν - Βίντεο ντοκουμέντο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ασταμάτητο γλέντι στην Άνω Μερά - Χιλιάδες κόσμου στο πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω διαρρήκτης με κοσμήματα 150.000€ και μετρητά

23:26LIFESTYLE

Γνωστός τράπερ σταματάει το live του για να επιπλήξει 15χρονο: «Θα πας νοσοκομείο» (vid)

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ευρωπαϊκή λίστα με είσοδο Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Προσοχή στη διαφορά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν από εκείνη με τον Ζελένσκι

23:18LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά για Πέτρο Φιλιππίδη: «Ο καθένας βλέπει τα πράγματα και τα ερμηνεύει όπως θέλει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
02:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: «Δεν έχουμε συμφωνία για την Ουκρανία, αλλά έχουμε πιθανότητες να φτάσουμε»

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι αλλάζει από 5 Σεπτέμβριου

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Παναγία στο Κοράνι: Γιατί οι μουσουλμάνοι τιμούν την Μητέρα του Χριστού

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Μαθήτρια με IQ υψηλότερο από τον Στίβεν Χόκινγκ έδωσε εξετάσεις σε 23 μαθήματα και «σάρωσε»

00:05ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Γλώσσα του σώματος και χειρονομίες

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Το παιχνίδι των μυστικών υπηρεσιών με βάση την αρχή της κατοπτρικής αμοιβαιότητας

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απανθρωπιά: Bullying σε 16χρονη αθλήτρια για την εμφάνισή της

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Κίνηση υψηλού συμβολισμού από Πούτιν – Επισκέφθηκε τους τάφους Σοβιετικών πιλότων

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ναυπακτία: Σπαραγμός για τον 27χρονο Βαγγέλη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική σύγκρουση τριών σκαφών ανοιχτά της Κέρκυρας: Κολυμβητές μάρτυρες του ναυτικού ατυχήματος - Βίντεο ντοκουμέντο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ασταμάτητο γλέντι στην Άνω Μερά - Χιλιάδες κόσμου στο πανηγύρι της Παναγίας Τουρλιανής

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ποιοι καλλιτέχνες τον στηρίζουν - Η διαμάχη με την αδερφή του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και το «είμαι ακμαίος» του τραγουδιστή

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Ρώσος προεδρος

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο… κινηματογραφικός έρωτας Βρετανίδας τουρίστριας με σερβιτόρο στη Ζάκυνθο – «Ήξερα από την αρχή πως ήταν κάτι αληθινό»

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το θαύμα της μικρής Μαρίας - Το βρέφος που έδωσε 202 μέρες μάχη για τη ζωή και τα κατάφερε

21:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Συναντήθηκε με τον υπουργό Άμυνας της Εσθονίας

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αλγερία: Τουλάχιστον 18 νεκροί σε τροχαίο με λεωφορείο

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα για δυτικά ΜΜΕ: «Τρελάθηκαν, τρία χρόνια μιλούσαν για απομόνωση της Ρωσίας»

02:30ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ