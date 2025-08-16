Αγωνία για την φωτιά στο Λιβάρτζι Αχαΐας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Απειλήθηκε ο οικισμός

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου σε δασική έκταση στο Λιβάρτζι Αχαΐας.

Μάλιστα οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο αυξήθηκαν. Για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 39 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.



Συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμου Καλαβρύτων και Περιφέρειας, Πολιτική Προστασία του Δήμου, βυτιοφόρα του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων και εθελοντές. Συνδράμουν επίσης άνδρες του Α.Τ.Καλαβρύτων και Α.Τ.Κλειτορίας.

Υπενθυμίζεται πως πριν τις 2 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα στους κατοίκους στο Λιβάρτζι και στα κοντινά χωριά από το 112 για ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες του kalavrytanews.gr η πυρκαγιά έφτασε μια ανάσα από τον οικισμό απειλώντας σπίτια και ποιμνιοστάσια.

