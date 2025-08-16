Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό – Χτύπησε και αστυνομικό
Ο 26χρονος αρχικά χτύπησε έναν άνδρα και όταν μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Ενας 26χρονος συνελήφθη στην Πάτρα, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του άνδρας για ξυλοδαρμό.
Ο νεαρός οδηγήθηκε στο Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, όπου προκάλεσε νέο επεισόδιο.
Συγκεκριμένα επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό, προκαλώντας του σωματικές βλάβες, όπως αναφέρει το tempo24.gr.
