Ιωάννινα: Πολίτης επιτίθεται με γροθιές σε υπάλληλο καθαριότητας – Δείτε βίντεο

Αναστάτωση επικράτησε τη Δευτέρα (11/08) στην Πλατεία Ρολόι του Δήμου Ιωαννίνων, όταν ένας πολίτης επιτέθηκε ξαφνικά σε υπάλληλο καθαριότητας, με αφορμή, όπως φαίνεται, την καθαριότητα του πάρκου.

Την «απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε από πολίτη» καταδικάζει ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου και βίντεο που κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας προσέγγισε αρχικά εργαζόμενη καθαριότητας, ζητώντας επιτακτικά να καθαριστεί άμεσα το πάρκο. Όταν εκείνη του απάντησε πως θα το έκανε μόλις ολοκλήρωνε τη δουλειά της στον δρόμο, εκείνος αντέδρασε επιθετικά και στη συνέχεια γρονθοκόπησε τον δεύτερο εργαζόμενο της υπηρεσίας, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν σκυμμένος και κοιτούσε το κινητό του.

Δείτε το βίντεο:

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και του έγιναν ράμματα στο πρόσωπο.

Ο εργαζόμενος είναι συμβασιούχος, απασχολούμενος με προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου, όπως μεταδίδει το epiruspost.gr.

Το σωματείο, μεταξύ άλλων, καλεί τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν πλήρως το περιστατικό και να αποδοθούν ευθύνες, ενώ ζητά έμπρακτη στήριξη με τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και νέες προσλήψεις.