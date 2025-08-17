Φωτιά τώρα στα Μεσοχώρια Ευβοίας: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση με επίγεια και εναέρια μέσα

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, ενώ επιχειρούν και δύο ελικόπτερα.

Συμμετοχή ΕΜΟΔΕ και εθελοντών

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές που ενισχύουν τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου από την τοπική αυτοδιοίκηση.

