Δεινοπάθησαν για να ελέγξουν τη φωτιά στο Λιβάρτζι - Εντυπωσιακές εικόνες από τη μάχη με τις φλόγες

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Αυγούστου σε δύο διαφορετικά σημεία κοντά στο χωριό Λιβάρτζι Καλαβρύτων, έπειτα από τις συντονισμένες προσπάθειες επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τη μάχη με μικρές αναζωπυρώσεις που εκδηλώνονται μέσα σε φαράγγι, σε ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή.

Νωρίτερα, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ωστόσο η φωτιά κινήθηκε μακριά από τον οικισμό, καίγοντας δασική έκταση σε δυσπρόσιτο σημείο.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 16, 2025

Οι ρίψεις από αέρος συνέβαλαν καθοριστικά στον περιορισμό της, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κάτοικοι του χωριού καταγγέλλουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο εστίες. Όπως αναφέρουν, κατάφεραν να σβήσουν τη μία, ωστόσο η δεύτερη, περίπου 300 μέτρα μακρύτερα, κινήθηκε προς το βουνό, δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.

