Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

Οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ 3 είναι σε εξέλιξη

Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα
ΕΛΛΑΔΑ
Στις 36 ανέρχονται οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα, από τις οποίες οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

