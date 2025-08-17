Πυροσβεστική: 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα
Οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ 3 είναι σε εξέλιξη
Στις 36 ανέρχονται οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα, από τις οποίες οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.
Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.
