Φωτιά στη Βοβούσα Ιωαννίνων - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Επί τόπου η Πυροεσβετική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου στη Βοβούσα Ιωαννίνων.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα και τρία ελικόπτερα.
