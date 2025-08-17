Φωτιά στη Βοβούσα Ιωαννίνων - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 17 Αυγούστου στη Βοβούσα Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, πέντε οχήματα και τρία ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωάννινων. Επιχειρούν 19 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025

